〔テクニカルデータ〕東証1部ＧＣ・ＤＣ銘柄一覧＝30日

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［東京 ３０日 ロイター］ - 東証１部上場銘柄の うち、２５日移動平均線および７５日移動平均線がゴール デンクロス・デッドクロスを形成した銘柄の一覧は以下の 通り。 [Golden Cross] RIC 銘柄名 01 住石ＨＬＤＧ 02 北野建設 03 日本ハウスＨＬＤＧ 04 東京エネシス 05 ジーフット 06 日本毛織 07 ユニゾＨＬＤＧ 08 ダイニック 09 キョーリン製薬ＨＬＤＧ 10 フコク 11 黒崎播磨 12 アーレスティ 13 ダイニチ工業 14 東芝機械 15 ＮＣ ＨＬＤＧ 16 月島機械 17 ダイキン工業 18 大同工業 19 日本電産 20 日新電機 21 イマジカ・ロボットＨＬＤＧ 22 ハウス オブ ローゼ 23 エコス 24 伊藤忠商事 25 内田洋行 26 佐藤商事 27 パルコ 28 クレディセゾン 29 千葉銀行 30 静岡銀行 31 神奈川中央交通 32 澁澤倉庫 33 エーアイテイー 34 エフオン 35 松竹 36 アイネス 37 サガミチェーン 38 ルネサスイーストン [Dead Cross] RIC 銘柄名 01 宝ＨＬＤＧ 02 イフジ産業
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