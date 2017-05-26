〔マーケットアイ〕金利：日銀が国債買い入れを通告、対象は長期・超長期

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＜１０：１２＞ 日銀が国債買い入れを通告、対象は長期・超長期

日銀は午前１０時１０分、国債買い入れを通告した。対象は「残存５年超１０年以下」（買入予定額４５００億円）、「同１０年超２５年以下」（買入予定額２０００億円）、「同２５年超」（買入予定額１０００億円）。

買入予定額はいずれも前回から据え置かれた。日銀の国債買い入れは対象年限を含めて予想通りで、国債先物は日銀通告に反応薄。中心限月６月限は１５０円６０銭台後半で推移している。

日銀は同時に、国庫短期証券（ＴＢ）買い入れを通告した。買入予定額は５０００億円。

＜０９：００＞ 国債先物が続伸で寄り付く、ＣＰＩの影響限定的

国債先物中心限月６月限は前営業日比６銭高の１５０円６２銭と続伸して寄り付いた。予定されている日銀買い入れへの期待から買いが先行している。現物は閑散。１０年最長期国債利回り（長期金利）は同変わらずの０．０４５％を付けた。

総務省によると、５月の東京都区部消費者物価指数（生鮮食品を除く、コアＣＰＩ）は前年同月比０．１％上昇と市場予想（ロイター予測：同０．０％）を上回った。また、４月の全国消費者物価指数（生鮮食品を除く、コアＣＰＩ）は前年同月比０．３％上昇と、市場予想（同０．４％上昇）を下回った。

市場では「東京都区部が予想上振れ、全国が予想下振れとまちまちの内容。これをもって日銀の金融政策に変化が出てくるわけではなく、相場への影響はほとんどないだろう」（証券）との声が聞かれた。

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