〔マーケットアイ〕金利：日銀が国債買い入れを通告、対象は長期・超長期

［東京 ２６日 ロイター］ - リアルタイム金利データは reuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/ratesviews をクリックしてご覧ください。
＜１０：１２＞ 日銀が国債買い入れを通告、対象は長期・超長期
日銀は午前１０時１０分、国債買い入れを通告した。対象は「残存５年超１０年以下」（買入予定額４５００億円）、「同１０年超２５年以下」（買入予定額２０００億円）、「同２５年超」（買入予定額１０００億円）。
買入予定額はいずれも前回から据え置かれた。日銀の国債買い入れは対象年限を含めて予想通りで、国債先物は日銀通告に反応薄。中心限月６月限は１５０円６０銭台後半で推移している。
日銀は同時に、国庫短期証券（ＴＢ）買い入れを通告した。買入予定額は５０００億円。
＜０９：００＞ 国債先物が続伸で寄り付く、ＣＰＩの影響限定的
国債先物中心限月６月限は前営業日比６銭高の１５０円６２銭と続伸して寄り付いた。予定されている日銀買い入れへの期待から買いが先行している。現物は閑散。１０年最長期国債利回り（長期金利）は同変わらずの０．０４５％を付けた。
総務省によると、５月の東京都区部消費者物価指数（生鮮食品を除く、コアＣＰＩ）は前年同月比０．１％上昇と市場予想（ロイター予測：同０．０％）を上回った。また、４月の全国消費者物価指数（生鮮食品を除く、コアＣＰＩ）は前年同月比０．３％上昇と、市場予想（同０．４％上昇）を下回った。
市場では「東京都区部が予想上振れ、全国が予想下振れとまちまちの内容。これをもって日銀の金融政策に変化が出てくるわけではなく、相場への影響はほとんどないだろう」（証券）との声が聞かれた。
日本相互証券の日中画面
トレードウェブの日中画面
国債引値 メニュー
１０年物国債先物
日本相互証券の国債引値一覧(１０年債)・入札前取引含む
日本相互証券の国債引値一覧(２０年債)・入札前取引含む
日本相互証券の国債引値一覧(３０年債)・入札前取引含む
日本相互証券の国債引値一覧(２･４･５･６年債)・入札前取引含む
日本相互証券の変動利付国債引値一覧・入札前取引含む
日本相互証券の物価連動国債引値一覧・入札前取引含む
スワップ金利動向
ユーロ円金利先物（ＴＦＸ）
ユーロ円金利先物（ＳＧＸ）
無担保コールオーバーナイト金利先物（ＴＦＸ）
ＴＩＢＯＲレート
日本証券業協会 短期国債レート・入札前取引含む
日本相互証券 短期国債引け値・入札前取引含む
ＬＩＦＦＥ円債先物
- ロイターをフォローする
編集長のおすすめ
注目のキーワード
改憲なら円と株はどう動くか
安倍政権による憲法改正に向けた動きが日本株とドル円に与える影響は、時間軸によって異なるとバンカメメリルの山田修輔氏は指摘。 記事の全文
円高休止の謎、次の展開は
本来であれば円高が進行しても不思議ではない状況でなぜそうならないのか。日銀緩和の是非論と併せてＢＢＨの村田雅志氏が分析。 記事の全文