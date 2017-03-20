〔今週の主要材料〕海外市場

* 経済モニターアプリは reuters://screen/verb=Open/URL=cpurl:/%2Fapps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧 ください ［２０日 ロイター］ - ＊時間表記はＧＭＴ（グリニッジ標準時）、日本時間マイナス９時間 ＊関連情報は各項目をクリックしてご覧ください。 【海外経済指標】 日付 時間 国 指標名 期間 単位 予測 人数 前回 指標コード 20Mar 7:00 DE 生産者物価指数（前月比） Feb % 0.3 12 0.7 20Mar 7:00 DE 生産者物価指数（前年比） Feb % 3.2 10 2.4 20Mar 8:00 TW 輸出受注 Feb % 15.80 10 5.20 20Mar 10:00 EZ 賃金 Q4 % 0 1.6 20Mar 10:00 EZ 労働コスト Q4 % 0 1.5 20Mar 12:30 US シカゴ地区連銀全米活動指数 Feb 0 -0.05 21Mar 8:30 GB 公的部門純借入額（国有銀除く） Feb bln GB 2.500 12 -9.387 21Mar 9:30 GB ＣＰＩ（前月比） Feb % 0.5 21 -0.5 21Mar 9:30 GB ＣＰＩ（前年比） Feb % 2.1 26 1.8 21Mar 9:30 GB ＲＰＩ（前月比） Feb % 0.8 14 -0.6 21Mar 9:30 GB ＲＰＩ（前年比） Feb % 2.9 17 2.6 21Mar 9:30 GB ＲＰＩ（住宅ローン除く、前月比） Feb % 0 -0.6 21Mar 9:30 GB ＲＰＩ（住宅ローン除く、前年比） Feb % 0 2.9 21Mar 9:30 GB ＰＰＩ投入指数（前月比） Feb % 0.0 9 1.7 21Mar 9:30 GB ＰＰＩ投入指数（前年比） Feb % 20.0 9 20.5 21Mar 9:30 GB ＰＰＩ産出指数（前月比） Feb % 0.3 10 0.6 21Mar 9:30 GB ＰＰＩ産出指数（前年比） Feb % 3.7 11 3.5 21Mar 12:30 CA 小売売上高（前月比） Jan % 1.0 8 -0.5 21Mar 12:30 US 経常収支 Q4 bln -128. 18 -113.0 3 21Mar 12:55 US 週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e % 0 1.3 22Mar 4:00 MY ＣＰＩ（前年比） Feb % 0 3.2 22Mar 7:00 MY 外貨準備 w/e bln $ 0 95.0 22Mar 8:00 ZA ＣＰＩ（前年比） Feb % 0 6.6 22Mar 8:00 ZA 経常収支（対ＧＤＰ比） Q4 % 0 -4.10 22Mar 9:00 EZ 経常収支（季調後） Jan bln 0 31.0 22Mar 11:00 US 住宅ローン借換申請指数 w/e 0 1413.3 22Mar 13:00 US 住宅価格指数（前月比） Jan % 0 0.4 22Mar 13:00 US 住宅価格指数 Jan 0 242.6 22Mar 14:00 US 中古住宅販売戸数（年率） Feb mln 5.57 39 5.69 22Mar 14:00 US 中古住宅販売戸数（前月比） Feb % -1.8 15 3.3 22Mar 20:00 NZ 中銀金利発表 % 0 1.75 23Mar 5:00 SG ＣＰＩ（前年比） Feb % 0 0.60 23Mar 7:00 DE ＧｆＫ消費者信頼感指数 Apr 10.0 16 10.0 23Mar 8:00 TW 鉱工業生産（前年比） Feb % 0 2.77 23Mar 8:00 PH 中銀金利発表 % 0 3.00 23Mar 8:30 TW 中銀金利発表 % 0 1.375 23Mar 9:00 PL 失業率 Feb % 8.6 16 8.6 23Mar 9:30 GB 小売売上高（前月比） Feb % 0.4 16 -0.3 23Mar 9:30 GB 小売売上高（前年比） Feb % 2.6 13 1.5 23Mar 12:30 US 週間新規失業保険申請件数 w/e k 0 241 23Mar 14:00 US 新築住宅販売戸数（前月比） Feb % 0.6 15 3.7 23Mar 14:00 US 新築住宅販売戸数（年率） Feb mln 0.568 36 0.555 23Mar 21:45 NZ 貿易収支（年間） Feb bln 0 -3.47 24Mar 5:00 SG 製造業生産（前年比） Feb % 0 2.2 24Mar 7:30 TH 外貨準備 w/e bln $ 0 180.0 24Mar 7:45 FR ＧＤＰ確報値（前期比） Q4 % 0.4 15 0.2 24Mar 8:00 FR 総合ＰＭＩ速報値 Mar 55.7 6 55.9 24Mar 8:00 FR サービス部門ＰＭＩ速報値 Mar 56.0 12 56.4 24Mar 8:00 FR 製造業ＰＭＩ速報値 Mar 52.4 12 52.2 24Mar 8:30 DE 総合ＰＭＩ速報値 Mar 56.0 7 56.1 24Mar 8:30 DE 製造業ＰＭＩ速報値 Mar 56.5 22 56.8 24Mar 8:30 DE サービス部門ＰＭＩ速報値 Mar 54.5 23 54.4 24Mar 9:00 EZ サービスＰＭＩ速報値 Mar 55.3 28 55.5 24Mar 9:00 EZ 製造業ＰＭＩ速報値 Mar 55.4 28 55.4 24Mar 9:00 EZ 総合ＰＭＩ速報値 Mar 55.8 19 56.0 24Mar 10:30 RU 中銀金利発表 % 0 10.00 24Mar 11:30 IN 外貨準備 w/e bln $ 0 364.11 0 24Mar 12:30 US 耐久財非国防資本財（除航空機） Feb % 0.5 9 -0.1 24Mar 12:30 US 耐久財受注（除国防財） Feb % 0 1.6 24Mar 12:30 US 耐久財受注 Feb % 1.2 40 2.0 24Mar 12:30 US 耐久財受注（除輸送機器） Feb % 0.5 30 0.0 24Mar 13:30 BR 経常収支 Feb bln 0.400 9 -5.100 24Mar 13:45 US マークイット総合ＰＭＩ（速報値） Mar 0 54.10 24Mar 13:45 US マークイット・サービスＰＭＩ（速報値 Mar 54.3 8 53.8 ） 24Mar 14:45 US マークイット製造業ＰＭＩ（速報値） Mar 54.8 14 54.2 27Mar 8:00 DE ＩＦＯ業況指数 Mar 0 111.0 27Mar 8:00 DE ＩＦＯ現況指数 Mar 0 118.4 27Mar 8:00 DE ＩＦＯ期待指数 Mar 0 104.0 27Mar 9:00 EZ Ｍ3（前年比） Feb % 0 4.9 27Mar 14:30 US ダラス連銀製造業景況指数 Mar 0 24.50 27Mar 23:00 KR ＧＤＰ改定値（前期比） Q4 % 0 0.4 US＝米、EZ＝ユーロ圏、GB＝英、DE＝独、FR＝仏、CN＝中国、AU＝豪、CA=カナダ、NZ=ニュージーランド SE=スウェーデン、 NO=ノルウェー、IS=アイスランド、BR=ブラジル、CH=チリ、MX=メキシコ、KR=韓国、IN=インド、ID=インドネシア、MY=マレーシア 、PH=フィリピン、TW＝台湾、ZA=南ア、PL=ポーランド、TR=トルコ ＊ロイターの指標コードのデータに基づいています。 【海外行事予定】 ３月２０日（月） 12:30 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁がフォックスの番組に出演 17:10 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が経済について講演 ユーロ圏財務相会合 国際情報通信技術見本市「ＣｅＢＩＴ」（ハノーバー、２４日まで） ３月２１日（火） 00:30 豪中銀理事会議事要旨 16:00 ジョージ米カンザスシティー地区連銀総裁が米経済について講演 22:00 メスター米クリーブランド地区連銀総裁が講演"Outlook and Communications" ＥＵ財務相理事会 ◇決算予定 ナイキ、ＢＭＷ ３月２２日（水） 01:45 米ボストン地区連銀がローゼングレン総裁の講演原稿公表 （インドネシア・バリ島での銀行監督に関する会合での講演） ＥＣＢ理事会（金利発表なし） ３月２３日（木） 12:45 イエレン米ＦＲＢ議長がＦＲＢ会合"Strong Foundations: The Economic Futures of Kids and Communities"で講演 16:30 カシュカリ米ミネアポリス地区連銀総裁がＦＲＢ会合"Strong Foundations: The Economic Futures of Kids and Communit ies"で講演 "U.S. Education Outcomes and Achievement Gaps" 15:00 米財務省２年・変動利付２年・５年・７年債入札条件 17:00 米財務省インフレ指数連動１０年債入札 23:00 カプラン米ダラス地区連銀総裁が質疑応答に参加 ＮＺ：中銀金利発表 博鰲アジアフォーラム（２６日まで、博鰲） ３月２４日（金） 12:45 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁がＦＲＢ会合"Strong Foundations: The Economic Futures of Kids and Communities"で講演 13:05 ブラード米セントルイス地区連銀総裁が米経済と金融政策について講演 14:00 ダドリー米ニューヨーク連銀総裁が討論会に参加 ロシア：中銀金利発表 博鰲アジアフォーラム（２６日まで、博鰲） ３月２５日（土） 英国除く２７カ国の欧州連合（ＥＵ）特別首脳会議（ローマ条約調印６０周年）（ローマ） ＯＰＥＣ（石油輸出国機構）加盟国・ 非加盟産油国の協調減産監視委員会の閣僚会合（２６日まで、クウェート） 博鰲アジアフォーラム（２６日まで、博鰲） ３月２６日（日） 香港行政長官選挙 独ザールラント州議会選挙 ブルガリア議会選挙 ＯＰＥＣ（石油輸出国機構）加盟国・ 非加盟産油国の協調減産監視委員会の閣僚会合（最終日、クウェート） 博鰲アジアフォーラム（最終日、博鰲） ＊企業決算の発表時間はＢＭＯが市場の寄り前、ＡＭＣが市場の引け後。 ＊米短期国債（財務省証券＝Ｔビル）入札予定・入札結果は以下でご覧ください。 here? here