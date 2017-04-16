〔今週の主要材料〕海外市場

* 経済モニターアプリは reuters://screen/verb=Open/URL=cpurl:/%2Fapps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧 ください ［１６日 ロイター］ - ＊時間表記はＧＭＴ（グリニッジ標準時）、日本時間マイナス９時間 ＊関連情報は各項目をクリックしてご覧ください。 【海外経済指標】 日付 時間 国 指標名 期間 単位 予測 人数 前回 指標コード 17Apr 0:30 SG 非石油部門輸出（前年比） Mar % 10.4 10 21.5 17Apr 2:00 CN GDP（前年比） Q1 % 6.8 60 6.8 17Apr 2:00 CN 鉱工業生産（前年比） Mar % 0 6.3 17Apr 2:00 CN 小売売上高（前年比） Mar % 0 9.5 17Apr 2:00 CN 固定資産投資（年初来、前年比） Mar % 0 8.9 17Apr 6:30 IN ＷＰＩ （前年比） Mar % 5.98 18 6.55 17Apr 7:30 TH 外貨準備 w/e bln $ 0 180.9 17Apr 12:30 US ニューヨーク州製造業業況指数 Apr 15.00 12 16.40 17Apr 14:00 US ＮＡＨＢ 住宅市場指数 Apr 70 11 71 17Apr 20:00 US 海外投資家の米財務省証券投資額 Feb bln $ 0 -7.0 17Apr 20:00 US 対米証券投資ネット Feb bln $ 0 110.4 18Apr 1:30 CN 新築住宅価格（前年比） Mar % 0 11.8 18Apr 12:30 US 住宅着工許可件数 Mar mln 1.245 15 1.216 18Apr 12:30 US 住宅着工件数 Mar mln 1.264 17 1.288 18Apr 12:55 US 週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e % 0 1.6 18Apr 13:15 US 鉱工業生産（前月比） Mar % 0.5 16 0.1 18Apr 13:15 US 設備稼働率 Mar % 76.1 15 75.9 19Apr 4:00 MY ＣＰＩ（前年比） Mar % 0 4.5 19Apr 8:00 ZA ＣＰＩ（前年比） Mar % 6.30 8 6.3 19Apr 9:00 EZ ＣＰＩ改定値（前年比） Mar % 0 1.5 19Apr 9:00 EZ ＣＰＩ改定値（前月比） Mar % 0 0.4 19Apr 9:00 EZ 貿易収支 Feb bln eur 0 -0.6 19Apr 11:00 US 住宅ローン借換申請指数 w/e 0 1272.3 19Apr 22:45 NZ ＣＰＩ（前期比） Q1 % 0.8 12 0.4 19Apr 22:45 NZ ＣＰＩ（前年比） Q1 % 2.0 12 1.3 20Apr 6:00 DE 生産者物価指数（前月比） Mar % 0.1 8 0.2 20Apr 6:00 DE 生産者物価指数（前年比） Mar % 3.1 9 3.1 20Apr 8:00 TW 輸出受注 Mar % 0 22.00 20Apr 10:00 ID 中銀金利発表 % 0 4.75 20Apr 12:00 PL 小売売上高（前年比） Mar % 8.20 16 7.30 20Apr 12:30 US 週間新規失業保険申請件数 w/e k 0 234 20Apr 12:30 US フィラデルフィア連銀業況指数 Apr 26.9 12 32.8 20Apr 14:00 US ＣＢ景気先行指数 Mar % 0.2 11 0.6 21Apr 7:00 MY 外貨準備 w/e bln $ 0 95.4 21Apr 7:00 FR 総合ＰＭＩ速報値 Apr 0 56.8 21Apr 7:00 FR サービス部門ＰＭＩ速報値 Apr 57.5 9 57.5 21Apr 7:00 FR 製造業ＰＭＩ速報値 Apr 53.0 9 53.3 21Apr 7:30 DE 総合ＰＭＩ速報値 Apr 0 57.1 21Apr 7:30 DE 製造業ＰＭＩ速報値 Apr 58.0 16 58.3 21Apr 7:30 DE サービス部門ＰＭＩ速報値 Apr 55.5 16 55.6 21Apr 8:00 EZ 経常収支（季調後） Feb bln 0 24.1 21Apr 8:00 EZ サービスＰＭＩ速報値 Apr 55.8 19 56.0 21Apr 8:00 EZ 製造業ＰＭＩ速報値 Apr 56.0 19 56.2 21Apr 8:00 EZ 総合ＰＭＩ速報値 Apr 56.3 9 56.4 21Apr 8:30 GB 小売売上高（前月比） Mar % -0.2 14 1.4 21Apr 8:30 GB 小売売上高（前年比） Mar % 3.6 12 3.7 21Apr 11:30 IN 外貨準備 w/e bln $ 0 369.00 0 21Apr 13:45 US マークイット総合ＰＭＩ（速報値） Apr 0 53.00 21Apr 13:45 US マークイット・サービスＰＭＩ（速報値 Apr 53.0 5 52.8 ） 21Apr 13:45 US マークイット製造業ＰＭＩ（速報値） Apr 53.5 6 53.3 21Apr 14:00 US 中古住宅販売戸数（年率） Mar mln 5.55 15 5.48 21Apr 14:00 US 中古住宅販売戸数（前月比） Mar % 2.0 7 -3.7 US＝米、EZ＝ユーロ圏、GB＝英、DE＝独、FR＝仏、CN＝中国、AU＝豪、CA=カナダ、NZ=ニュージーランド SE=スウェーデン、 NO=ノルウェー、IS=アイスランド、BR=ブラジル、CH=チリ、MX=メキシコ、KR=韓国、IN=インド、ID=インドネシア、MY=マレーシア 、PH=フィリピン、TW＝台湾、ZA=南ア、PL=ポーランド、TR=トルコ ＊ロイターの指標コードのデータに基づいています。 【海外行事予定】 ４月１７日（月） 21:00 フィッシャー米ＦＲＢ副議長が講演 "Monetary Policy Communication" ◇決算予定 ネットフリックス、ユナイテッド・コンチネンタル・ホールディングス ◇休場 英、独、仏、香港、豪、ニュージーランド（イースターマンデー） ４月１８日（火） 01:30 豪中銀理事会議事要旨 日米経済対話初会合（東京） ◇決算予定 Ｊ＆Ｊ、バンク・オブ・アメリカ、ゴールドマン・サックス 、ＩＢＭ ４月１９日（水） 16:30 ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁が講演 18:00 米地区連銀経済報告 上海国際自動車ショー（２８日まで） ◇決算予定 モルガン・スタンレー、クアルコム、ビザ ４月２０日（木） 10:00 インドネシア：中銀金利発表 15:00 米財務省２年・変動利付２年・５年・７年債入札条件 17:00 米財務省インフレ指数連動５年債入札 12:00 パウエル米ＦＲＢ理事がパネル討論に参加 "Capital Markets, Growth & the Economy of Tomorrow," ２０カ国・地域（Ｇ２０）財務相・中央銀行総裁会議（ワシントン、２１日まで） ◇決算予定 ビザ、ベライゾン、 ４月２１日（金） 13:30 カシュカリ米ミネアポリス地区連銀総裁がＱ＆Ａセッションに参加 ２０カ国・地域（Ｇ２０）財務相・中央銀行総裁会議（ワシントン、最終日） ＩＭＦ・世銀春季総会（２３日まで） ◇決算予定 ＧＥ ◇休場 ブラジル ４月２２日（土） ４月２３日（日） フランス大統領選第１回投票 ＊企業決算の発表時間はＢＭＯが市場の寄り前、ＡＭＣが市場の引け後。 ＊米短期国債（財務省証券＝Ｔビル）入札予定・入札結果は以下でご覧ください。 here? here