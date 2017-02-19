〔今週の主要材料〕海外市場

* 経済モニターアプリは reuters://screen/verb=Open/URL=cpurl:/%2Fapps.cp./Apps/economic-monitor を クリックしてご覧ください ［２０日 ロイター］ - ＊時間表記はＧＭＴ（グリニッジ標準時）、日本時間マイナス９時間 ＊関連情報は各項目をクリックしてご覧ください。 【海外経済指標】 日付 時間 国 指標名 期間 単位 予測 人数 前回 指標コード 20Feb 2:30 TH ＧＤＰ（前期比） Q4 % 0.60 14 0.60 20Feb 7:00 DE 生産者物価指数（前月比） Jan % 0.3 11 0.4 20Feb 7:00 DE 生産者物価指数（前年比） Jan % 2.0 11 1.0 20Feb 8:00 TW 輸出受注 Jan % 6.65 10 6.30 21Feb 7:45 FR ＥＵ基準ＣＰＩ確定値（前年 Jan % 1.6 11 0.8 比） 21Feb 8:00 FR 総合ＰＭＩ速報値 Feb 53.6 9 54.0 21Feb 8:00 FR サービス部門ＰＭＩ速報値 Feb 53.7 18 54.1 21Feb 8:00 FR 製造業ＰＭＩ速報値 Feb 53.5 18 53.6 21Feb 8:30 DE 総合ＰＭＩ速報値 Feb 54.7 12 54.8 21Feb 8:30 DE 製造業ＰＭＩ速報値 Feb 56.0 27 56.4 21Feb 8:30 DE サービス部門ＰＭＩ速報値 Feb 53.7 26 53.4 21Feb 9:00 EZ サービスＰＭＩ速報値 Feb 53.7 35 53.7 21Feb 9:00 EZ 製造業ＰＭＩ速報値 Feb 55.0 37 55.2 21Feb 9:00 EZ 総合ＰＭＩ速報値 Feb 54.3 25 54.4 21Feb 9:30 GB 公的部門純借入額（国有銀除 Jan bln G -13.7 14 6.858 く） B 50 21Feb 13:55 US 週間レッドブック大規模小売 w/e % 0 0.9 店売上高 21Feb 14:45 US マークイット製造業ＰＭＩ（ Feb 55.2 17 55.0 速報値） 21Feb 14:45 US マークイット総合ＰＭＩ（速 Feb 0 55.80 報値） 21Feb 14:45 US マークイット・サービスＰＭ Feb 55.7 10 55.6 Ｉ（速報値） 22Feb 1:30 CN 新築住宅価格（前年比） Jan % 0 12.4 22Feb 4:00 MY ＣＰＩ（前年比） Jan % 0 1.8 22Feb 7:00 MY 外貨準備 w/e bln $ 0 95.0 22Feb 9:00 DE ＩＦＯ業況指数 Feb 109.6 37 109.8 22Feb 9:00 DE ＩＦＯ現況指数 Feb 116.7 28 116.9 22Feb 9:00 DE ＩＦＯ期待指数 Feb 103.0 29 103.2 22Feb 9:30 GB ＧＤＰ改定値（前年比） Q4 % 2.2 29 2.2 22Feb 9:30 GB ＧＤＰ改定値（前期比） Q4 % 0.6 38 0.6 22Feb 10:00 EZ ＣＰＩ改定値（前年比） Jan % 1.8 32 1.8 22Feb 10:00 EZ ＣＰＩ改定値（前月比） Jan % -0.8 23 0.5 22Feb 12:00 US 住宅ローン借換申請指数 w/e 0 1239.6 22Feb 13:30 CA 小売売上高（前月比） Dec % 0.1 11 0.2 22Feb 14:00 MX ＧＤＰ（前期比） Q4 % 0 1.00 22Feb 15:00 US 中古住宅販売戸数（年率） Jan mln 5.55 45 5.49 22Feb 15:00 US 中古住宅販売戸数（前月比） Jan % 1.0 23 -2.8 22Feb 17:00 BR 中銀金利発表 23Feb 0:30 AU 設備投資（前期比） 23Feb 1:00 KR 中銀金利発表 % 0 1.25 23Feb 5:00 SG ＣＰＩ（前年比） Jan % 0 0.20 23Feb 7:00 DE ＧＤＰ確定値（前期比） Q4 % 0.4 26 0.4 23Feb 7:00 DE ＧＤＰ確定値（前年比） Q4 % 1.2 15 1.2 23Feb 7:00 DE ＧｆＫ消費者信頼感指数 Mar 10.1 22 10.2 23Feb 8:00 TW 鉱工業生産（前年比） Jan % 0 6.25 23Feb 9:00 PL 失業率 Jan % 8.7 16 8.3 23Feb 13:30 US 週間新規失業保険申請件数 w/e k 0 239 23Feb 13:30 US シカゴ地区連銀全米活動指数 Jan 0 0.14 23Feb 14:00 US 住宅価格指数（前月比） Dec % 0 0.5 23Feb 14:00 US 住宅価格指数 Dec 0 241.3 24Feb 5:00 SG 製造業生産（前年比） Jan % 0 21.3 24Feb 7:30 TH 外貨準備 w/e bln $ 0 180.3 24Feb 11:30 IN 外貨準備 w/e bln $ 0 362.790 24Feb 12:30 BR 基礎的財政収支 Jan BLN B 0 -70.737 R 24Feb 15:00 MX 経常収支 Q4 mln 0 -7571 24Feb 15:00 US 新築住宅販売戸数（前月比） Jan % 7.2 16 -10.4 24Feb 15:00 US 新築住宅販売戸数（年率） Jan mln 0.575 43 0.536 24Feb 15:00 US ミシガン大消費者信頼感指数 Feb 96.0 39 95.7 （確報） US＝米、EZ＝ユーロ圏、GB＝英、DE＝独、FR＝仏、CN＝中国、AU＝豪、CA=カナダ、NZ=ニュージーランド SE =スウェーデン、NO=ノルウェー、IS=アイスランド、BR=ブラジル、CH=チリ、MX=メキシコ、KR=韓国、IN=インド、 ID=インドネシア、MY=マレーシア、PH=フィリピン、TW＝台湾、ZA=南ア、PL=ポーランド、TR=トルコ ＊ロイターの指標コードのデータに基づいています。 【海外行事予定】 ２０日（月） ◇イベント ユーロ圏財務相会合 ◇休場 米国（プレジデンツデー） ２１日（火） ◇イベント 00:30 豪中銀理事会議事要旨 17:00 ハーカー米フィラデルフィア地区連銀総裁が経済見通しについて講演 18:00 米財務省２年債入札 ＥＵ財務相理事会 ◇決算予定 米ホーム・デポ、ウォルマート、 ＢＨＰビリトン、ＨＳＢＣ ２２日（水） ◇イベント 22:30 ロウ豪中銀総裁が講演 17:00 ブラジル：中銀金利発表 18:00 パウエル米ＦＲＢ理事が経済見通しと金融政策について講演 18:00 米財務省変動利付２年・５年債入札 19:00 １月３１－２月１日の米ＦＯＭＣ議事要旨発表 ◇決算予定 エアバス、バイエル、ロイズ・バンキング・グループ ＨＰ、テスラ ２３日（木） ◇イベント 01:00 韓国：中銀金利発表 13:35 ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が講演 "Looking Back on 10 Years at the Federal Reserve Bank of Atlanta" 18:00 カプラン米ダラス地区連銀総裁が地元銀行協会の会合に参加 18:00 米財務省７年債入札 ロウ豪中銀総裁が下院経済委員会に出席 ◇決算予定 ＰＳＡプジョー・シトロエン、バークレイズ ギャップ、ノードストローム ２４日（金） ◇イベント リオのカーニバル（２８日まで） ◇決算予定 ＢＡＳＦ、スタンダード・チャータード銀行、ＲＢＳ ◇休場 インド（ヒンズー教の祭典） ＊企業決算の発表時間はＢＭＯが市場の寄り前、ＡＭＣが市場の引け後。 ＊米短期国債（財務省証券＝Ｔビル）入札予定・入札結果は以下でご覧ください。 here? here