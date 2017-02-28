〔表〕きょうの投信設定（1日）＝9本

ファン ＴＨＥＯグロース・ファンド（世界の株式中心） ド名 運用会 お金のデザイン 社 設定上 １００万円 限額 設定額 ── 販売会 損保ジャパン日本興亜ＤＣ証券 社 ファン ＴＨＥＯインカム・ファンド（世界の債券中心） ド名 運用会 お金のデザイン 社 設定上 １００万円 限額 設定額 ── 販売会 損保ジャパン日本興亜ＤＣ証券 社 ファン ＴＨＥＯリアルアセット・ファンド（世界の実物資産中心） ド名 運用会 お金のデザイン 社 設定上 １００万円 限額 設定額 ── 販売会 損保ジャパン日本興亜ＤＣ証券 社 ファン ダイワ円債セレクト 日本国債コース／超長期国債コース／超長期 ド名 国債＆住宅金融支援機構債コース／マネーコース 運用会 大和証券投資信託委託 社 設定上 マネーコース１００万円（自己設定）、その他のファンド各２０ 限額 ００万円（自己設定）。計６１００万円。 設定額 ── 販売会 大和証券 社 ファン ＬＭ・オーストラリア高配当株ファンド（為替ヘッジあり）（毎 ド名 月分配型）／（為替ヘッジあり）（年２回決算型） 運用会 レッグ・メイソン・アセット・マネジメント 社 設定上 各２０００万円（自己設定） 限額 設定額 ── 販売会 三井住友信託銀行、ＳＭＢＣ日興証券 社