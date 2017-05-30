〔表〕きょうの投信設定（31日）＝6本

ファンド名 アムンディ・ストラテジック・インカムファンド （為替ヘッジあり／毎月決算型）／（為替ヘッジあり／年２ 回決算型） （為替ヘッジなし／毎月決算型）／（為替ヘッジなし／年２ 回決算型） 運用会社 アムンディ・ジャパン 設定上限額 各５００億円 設定額 ── 分類 追加型／内外／債券 手数料 上限２．１６％（税込み） 信託報酬 純資産総額に対して年率１．２０９６％（税込み）他 販売会社 りそな銀行、埼玉りそな銀行、近畿大阪銀行 ファンド名 ＬＭ・米国連続増配株ファンド（年２回決算型）／（３カ月 決算型） 運用会社 レッグ・メイソン・アセット・マネジメント 設定上限額 各５００億円 設定額 ── 分類 追加型／海外／資産複合 手数料 上限３．７８％（税込み） 信託報酬 純資産総額に対して年率１．６６３２％（税込み） 販売会社 いちよし証券