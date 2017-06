〔表〕2月の米乗用車・小型トラック販売台数（メーカー別）

[1日 ロイター] - AUTOMAKER FEBRUARY 2017 FEBRUARY PCT CHNG 2016 1 General Motors 237,388 227,825 4.2 2 Ford Motor 208,440 217,192 -4.0 3 Toyota Motor^^ 174,339 187,954 -7.2 4 Fiat Chrysler 168,326 187,318 -10.1 5 Nissan^ 135,740 130,911 3.7 6 Honda Motor Co^^^ 121,686 118,985 2.3 7 Hyundai 53,020 53,009 0.0 8 Subaru 45,500 42,011 8.3 9 Kia 42,673 49,737 -14.2 10 Mercedes/Smart 27,383 25,632 6.8 11 Volkswagen 25,145 22,321 12.7 12 BMW 24,712 25,337 -2.5 13 Mazda Motor Co 22,824 21,544 5.9 14 Audi 13,741 11,718 17.3 15 Mitsubishi 10,924 7,870 38.8 16 Jaguar Land Rover 9,231 7,929 16.4 17 Volvo 4,651 5,260 -11.6 18 Porsche 3,637 3,561 2.1 TOTAL 1,329,360 1,346,114 -1.2 AUTOMAKER YTD 2017 YTD 2016 PCT CHNG 1 General Motors 433,297 431,570 0.4 2 Ford Motor 381,052 390,915 -11.7 3 Fiat Chrysler 320,544 358,670 -10.6 4 Toyota Motor^^ 317,387 349,237 34.1 5 Nissan^ 248,059 236,645 4.8 6 Honda Motor Co^^^ 228,066 219,482 3.9 7 Hyundai 99,527 98,020 1.5 8 Subaru 89,379 83,112 7.5 9 Kia 78,299 88,042 -11.1 10 Mercedes/Smart 55,283 52,594 5.1 11 Volkswagen 48,655 42,400 14.8 12 BMW 45,931 46,657 -1.6 13 Mazda Motor Co 44,522 41,248 7.9 14 Audi 26,942 23,568 14.3 15 Jaguar Land Rover 18,333 14,936 22.7 16 Mitsubishi 17,381 14,134 23.0 17 Porsche 8,239 7,915 4.1 18 Volvo 8,123 9,504 -14.5 TOTAL 2,469,019 2,508,649 -1.6