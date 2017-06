〔表〕4月の米乗用車・小型トラック販売台数（メーカー別）

[2日 ロイター] - AUTOMAKER APRIL 2017 APRIL 201 PCT CHNG 6 1 General Motors 244,406 259,557 -5.8 2 Ford Motor 214,695 231,316 -7.2 3 Toyota Motor^ 201,926 211,126 -4.4 4 Fiat Chrysler 177,441 190,071 -6.6 5 Nissan^^ 121,998 123,861 -1.5 6 Honda Motor Co^^^ 138,386 148,829 -7.0 7 Hyundai 63,050 62,213 1.3 8 Kia 53,358 56,508 -5.6 9 Subaru 52,368 50,380 3.9 10 Mercedes/Smart 29,490 32,291 -8.7 11 BMW 26,105 29,747 -12.2 12 Volkswagen 27,557 27,112 1.6 13 Mazda Motor Co 24,164 26,195 -7.8 14 Audi 18,711 17,801 5.1 15 Mitsubishi 8,375 9,674 -13.4 16 Volvo 7,121 6,169 15.4 17 Jaguar Land Rover 8,441 6,275 34.5 18 Porsche 5,529 5,410 2.2 TOTAL 1,423,121 1,494,535 -4.8 AUTOMAKER YTD 2017 YTD 2016 PCT CHNG 1 General Motors 933,927 943,255 -1.0 2 Ford Motor 831,997 876,942 -5.1 3 Toyota Motor^ 734,537 780,206 -5.9 4 Fiat Chrysler 691,527 750,458 -7.9 5 Nissan^^ 538,889 524,065 2.8 6 Honda Motor Co^^^ 503,679 506,532 -0.6 7 Hyundai 231,842 235,543 -1.6 8 Kia 181,086 202,829 -10.7 9 Subaru 196,618 182,777 7.6 10 Mercedes/Smart 117,125 116,600 0.5 11 BMW 108,038 111,199 -2.8 12 Volkswagen 103,847 96,426 7.7 13 Mazda Motor Co 93,235 90,838 2.6 14 Audi 64,358 59,761 7.7 15 Mitsubishi 37,522 34,886 7.6 16 Volvo 20,600 22,530 -8.6 17 Jaguar Land Rover 39,692 32,077 23.7 18 Porsche 18,247 17,648 3.4 TOTAL 5,446,766 5,584,572 -2.5 (い)