〔表〕5月の米乗用車・小型トラック販売台数（メーカー別）

[1日 ロイター] - AUTOMAKER May 2017 May 2016 PCT CHNG 1 Ford Motor 241,126 235,997 2.2 2 General Motors 237,364 240,450 -1.3 3 Toyota Motor^^ 218,248 219,339 -0.5 4 Fiat Chrysler 193,040 194,720 -0.9 5 Honda Motor Co^^^ 148,414 147,108 0.9 6 Nissan^ 137,471 133,496 3.0 7 Hyundai 60,011 71,006 -15.5 8 Kia 58,507 62,926 -7.0 9 Subaru 56,135 50,083 12.1 10 Mercedes/Smart 30,290 32,567 -7.0 11 Volkswagen 30,014 28,779 4.3 12 BMW 29,878 33,612 -11.1 13 Mazda Motor Co 26,047 28,286 -7.9 14 Audi 19,197 18,728 2.5 15 Mitsubishi 9,429 9,025 4.5 16 Jaguar Land Rover 8,106 7,114 13.9 17 Volvo 6,202 5,536 12.0 18 Porsche 4,805 4,578 5.0 TOTAL 1,514,284 1,523,350 -0.6 AUTOMAKER YTD 2017 YTD 2016 PCT CHNG 1 General Motors 1,171,291 1,183,705 -1.0 2 Ford Motor 1,073,123 1,112,939 -3.6 3 Toyota Motor^^ 952,785 999,545 -4.7 4 Fiat Chrysler 880,014 941,862 -6.6 5 Nissan^ 676,360 657,561 2.9 6 Honda Motor Co^^^ 652,093 653,640 -0.2 7 Hyundai 291,853 306,549 -4.8 8 Subaru 252,753 232,860 8.5 9 Kia 239,593 265,755 -9.8 10 Mercedes/Smart 147,415 149,167 -1.2 11 BMW 137,916 144,811 -4.8 12 Volkswagen 133,861 125,205 6.9 13 Mazda Motor Co 119,282 119,124 0.1 14 Audi 83,555 78,489 6.5 15 Jaguar Land Rover 47,798 39,191 22.0 16 Mitsubishi 46,951 43,911 6.9 17 Volvo 26,802 28,066 -4.5 18 Porsche 23,052 22,226 3.7 TOTAL 6,956,497 7,104,606 -2.1