アジア通貨動向（10日）＝韓国ウォン、台湾ドルが小幅上昇

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［１０日 ロイター］ - ０１４１ＧＭＴ（日本時間午前１０時４１分）現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 114.120 113.88 -0.21 Sing dlr 1.381 1.3816 +0.01 Taiwan dlr 30.574 30.610 +0.12 Korean won 1151.300 1154.3 +0.26 Peso 50.610 50.58 -0.06 Rupiah 13405.000 13402 -0.02 Rupee 64.585 64.59 +0.00 Ringgit 4.297 4.297 +0.00 Yuan 6.802 6.8067 +0.07 Change so far in 2017 Currency Latest bid End 2016 Pct Move Japan yen 114.120 117.07 +2.58 Sing dlr 1.381 1.4490 +4.89 Taiwan dlr 30.574 32.279 +5.58 Korean won 1151.300 1207.70 +4.90 Peso 50.610 49.72 -1.76 Rupiah 13405.000 13470 +0.48 Rupee 64.585 67.92 +5.16 Ringgit 4.297 4.4845 +4.36 Yuan 6.802 6.9467 +2.13 ＊Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日ＮＹ市場引け値。 (覧ください)
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