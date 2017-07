アジア通貨動向（17日）＝大半が堅調、今年3度目の米利上げに疑問符

[17日 ロイター] - アジア通貨は大半が堅調。6月の米経済指標が弱い内容と なったことで今年3度目の米利上げがあるとの見方が後退し、リスク志向が強まった。 米労働省が14日発表した6月の消費者物価指数(CPI、季節調整済み)は前月か ら横ばいとなり、インフレ圧力が緩慢であることが示唆された。また、米商務省が発表し た6月の小売売上高は前月比0.2%減と、2カ月連続でマイナスとなった。ドル指数<. DXY>は0.05%高の95.195にとどまり、14日に付けた10カ月ぶり安値からあ まり離れていない水準。 シンガポール銀行の外為ストラテジスト、Sim Moh Siong氏は「現在のテーマは新興 国市場での利回り追求だ」と述べた。 シンガポールドル が上昇し、昨年10月以来の高値を付けた。同国の貿易統計 で、6月の輸出伸び率が市場予想の倍となったことが手掛かり。 インドネシアルピア が約0.2%高。同国の6月の輸出と輸入が前年同月比で 9カ月ぶりのマイナスとなったものの、貿易黒字は維持した。 韓国ウォン は約0.5%高。アナリストは20日に公表される今月1─2 0日の輸出データが堅調になると見込んでいる。 0559GMT(日本時間午後2時59分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 112.640 112.5 -0.12 Sing dlr 1.369 1.3711 +0.13 Taiwan dlr 30.371 30.417 +0.15 Korean won 1128.400 1133.3 +0.43 Baht 33.700 33.85 +0.45 Peso 50.630 50.65 +0.04 Rupiah 13315.000 13337 +0.17 Rupee 64.353 64.45 +0.14 Ringgit 4.291 4.291 +0.01 Yuan 6.769 6.7741 +0.07 Change so far in 2017 Currency Latest bid End 2016 Pct Move Japan yen 112.640 117.07 +3.93 Sing dlr 1.369 1.4490 +5.82 Taiwan dlr 30.371 32.279 +6.28 Korean won 1128.400 1207.70 +7.03 Baht 33.700 35.80 +6.23 Peso 50.630 49.72 -1.80 Rupiah 13315.000 13470 +1.16 Rupee 64.353 67.92 +5.54 Ringgit 4.291 4.4845 +4.52 Yuan 6.769 6.9467 +2.62 (覧ください)