アジア通貨動向（18日）＝バーツ・ルピアなどが小幅高

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［１８日 ロイター］ - ＧＭＴ０１４１（日本時間午前１０時４１分）現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 ＊Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日ＮＹ市場引け値。 Change on the day at 0141 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 112.170 112.62 +0.40 Sing dlr 1.368 1.3690 +0.07 Taiwan dlr 30.425 30.419 -0.02 Korean won 1127.800 1128.3 +0.04 Baht 33.560 33.67 +0.33 Peso 50.780 50.7 -0.16 Rupiah 13312.000 13325 +0.10 Rupee 64.345 64.35 +0.00 Ringgit 4.286 4.286 +0.00 Yuan 6.762 6.7718 +0.14 Change so far in 2017 Currency Latest bid End 2016 Pct Move Japan yen 112.170 117.07 +4.37 Sing dlr 1.368 1.4490 +5.91 Taiwan dlr 30.425 32.279 +6.09 Korean won 1127.800 1207.70 +7.08 Baht 33.560 35.80 +6.67 Peso 50.780 49.72 -2.09 Rupiah 13312.000 13470 +1.19 Rupee 64.345 67.92 +5.56 Ringgit 4.286 4.4845 +4.63 Yuan 6.762 6.9467 +2.73 (覧ください)
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