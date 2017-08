アジア通貨動向（2日）＝Ｓドル・ペソ・ウォンが小幅安

[2日 ロイター] - 0136GMT(日本時間午前10時36分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Change on the day at 0136 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 110.510 110.35 -0.14 Sing dlr 1.360 1.3575 -0.15 Taiwan dlr 30.251 30.256 +0.02 Korean won 1122.500 1121.3 -0.11 Baht 33.290 33.28 -0.03 Peso 50.440 50.37 -0.14 Rupiah 13325.000 13323 -0.02 Rupee 64.070 64.07 +0.00 Ringgit 4.287 4.284 -0.07 Yuan 6.726 6.7210 -0.07 Change so far Currency Latest bid End 2016 Pct Move Japan yen 110.510 117.07 +5.94 Sing dlr 1.360 1.4490 +6.58 Taiwan dlr 30.251 32.279 +6.70 Korean won 1122.500 1207.70 +7.59 Baht 33.290 35.80 +7.54 Peso 50.440 49.72 -1.43 Rupiah 13325.000 13470 +1.09 Rupee 64.070 67.92 +6.01 Ringgit 4.287 4.4845 +4.61 Yuan 6.726 6.9467 +3.29 (覧ください)