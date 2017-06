アジア通貨動向（20日）＝大半が上昇、台湾ドルは1年10カ月ぶり高値

[20日 ロイター] - 20日のアジア新興国通貨市場はおおむね上昇している。 米連邦準備理事会(FRB)が示唆した利上げペースが一部の予想よりも緩やかだったこ とで引き続きドルが売られた。 台湾ドルは海外からの資金流入を受けて上昇し、一時約1年10カ月ぶりの 高値を記録した。 タイバーツは一時昨年10月上旬以来の高値をつけた。海外のファ ンドや国内の輸出業者などによるドル売りがバーツを押し上げた。 韓国ウォンも一時5カ月ぶりの高値を更新した。 豪コモンウェルス銀行の為替ストラテジスト、アンディー・ジー氏は、先週の米連邦 公開市場委員会(FOMC)を受けたドル安とリスク志向の高まりでアジア通貨が上昇し ていると分析した。また複数のアジアの中央銀行が利上げを行うと可能性があるとの観測 が出ていると指摘した。 市場参加者によると、FOMCを受けたドル安はポジション調整が一因とみられる。 マレーシアの銀行のトレーダーは、ドルの買い持ちを減らす動きが続いていると述べた。 0414GMT(日本時間午後1時14分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 Change on the day at 0414 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 112.51 112.70 +0.17 Sing dlr 1.3982 1.4018 +0.26 Taiwan dlr 30.520 30.626 +0.35 Korean won 1122.70 1130.90 +0.73 Baht 34.71 34.85 +0.41 Peso 50.145 50.180 +0.07 Rupiah 13323 13342 +0.14 Rupee 65.46 65.46 +0.00 Ringgit 4.4315 4.4340 +0.06 Yuan 6.9040 6.9030 -0.01 Change so far in 2017 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 112.51 117.07 +4.05 Sing dlr 1.3982 1.4490 +3.63 Taiwan dlr 30.520 32.279 +5.76 Korean won 1122.70 1207.70 +7.57 Baht 34.71 35.80 +3.15 Peso 50.15 49.72 -0.85 Rupiah 13323 13470 +1.10 Rupee 65.46 67.92 +3.77 Ringgit 4.4315 4.4845 +1.20 Yuan 6.9040 6.9467 +0.62 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。