アジア通貨動向（24日）＝元・バーツ小幅高、台湾ドル・ルピア下落

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［２４日 ロイター］ - ０１４０ＧＭＴ（日本時間午前１０時４０分）現在のアジ ア新興国通貨の対米ドル相場は以下の通り。 ＊Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日ＮＹ市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 110.870 111.1 +0.21 Sing dlr 1.362 1.3621 -0.01 Taiwan dlr 30.458 30.451 -0.02 Korean won 1117.300 1118.2 +0.08 Baht 33.420 33.44 +0.06 Peso 50.690 50.71 +0.04 Rupiah 13315.000 13312 -0.02 Rupee 64.315 64.32 +0.00 Ringgit 4.282 4.282 +0.01 Yuan 6.760 6.7661 +0.10 Change so far in 2017 Currency Latest bid End 2016 Pct Move Japan yen 110.870 117.07 +5.59 Sing dlr 1.362 1.4490 +6.37 Taiwan dlr 30.458 32.279 +5.98 Korean won 1117.300 1207.70 +8.09 Baht 33.420 35.80 +7.12 Peso 50.690 49.72 -1.91 Rupiah 13315.000 13470 +1.16 Rupee 64.315 67.92 +5.61 Ringgit 4.282 4.4845 +4.74 Yuan 6.760 6.9467 +2.77 (覧ください)
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