アジア通貨動向（24日）＝元・バーツ小幅高、台湾ドル・ルピア下落

インフレ２％目標は適切なのか、市場機能を損ねるリスクは――。ＪＰモルガンの佐々木融氏が日銀の金融緩和を巡る７つの問題を解説。

ＥＣＢの慎重な緩和縮小姿勢に鑑みれば、早期利上げ観測やユーロ高は修正される可能性があると第一生命経済研の田中理氏は予想。