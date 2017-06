アジア通貨動向（4日）＝小幅安、強気のＦＯＭＣ声明受け米ドル買い

[4日 ロイター] - アジア通貨市場では、大半 の新興国通貨が小幅安。前日の米連邦公開市場委員会( FOMC)の声明がタカ派的な内容となったことで、米 ドルが買われた。 連邦準備理事会(FRB)は予想通り政策金利を据 え置いたが、第1・四半期の成長減速は一時的なもので ある公算が大きいとし、労働市場の力強さを強調。年内 にあと2回の利上げが行われる可能性が高いことが示唆 された。 メイバンクはリポートで「FOMCは次の動きにつ いて明確な手がかりを示さなかったが、声明では米経済 の成長やファンダメンタルズが想定通りであるという明 確な自信が示された」との見方を提示した。 ドル指数は0.1%上昇した。 この日財新/マークイットが発表した4月の中国サ ービス部門購買担当者景気指数(PMI)がほぼ1年ぶ りの低水準となり、アジア通貨は全般的にこれに反応。 インドネシアルピアは2日上昇した後、この日は わずかに下落した。 マレーシアリンギは6営業日続伸後、この 日は反落。ロイターの調査によると、3月の輸出は前年 比19.2%増と、2月の26.5%増から鈍化する見 込み。 半面、フィリピンペソは0.2%高。国 内株が7カ月超ぶり高値に上昇していることが背景。 0552GMT(日本時間午後2時52分)現在の アジア新興国通貨の対米ドル相場は以下の通り。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 112.790 112.73 -0.05 Sing dlr 1.397 1.3972 -0.01 Taiwan dlr 30.099 30.072 -0.09 Korean won 1131.300 1130.5 -0.07 Baht 34.570 34.47 -0.29 Peso 49.860 49.95 +0.18 Rupiah 13322.000 13303 -0.14 Rupee 64.205 64.15 -0.09 Ringgit 4.323 4.317 -0.14 Yuan 6.897 6.8985 +0.03 Change so far Currency Latest bid End 2016 Pct Move Japan yen 112.790 117.07 +3.79 Sing dlr 1.397 1.4490 +3.70 Taiwan dlr 30.099 32.279 +7.24 Korean won 1131.300 1207.70 +6.75 Baht 34.570 35.80 +3.56 Peso 49.860 49.72 -0.28 Rupiah 13322.000 13470 +1.11 Rupee 64.205 67.92 +5.79 Ringgit 4.323 4.4845 +3.74 Yuan 6.897 6.9467 +0.73 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。 ただし円とシンガポールドルは前日NY市場引け値。 日本語ニューストピックガイド cpurl://apps.cp./cms/?pageId=jp-news-topic-guide アジアパシフィック圏概要 cpurl://apps.cp./Apps/CountryWeb/#/K/Overview EM ASIA FX-Asian currencies nudge lower on hawkish Fed; Philippine peso climbs ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^> (関連コンテンツ」メニューからご覧ください)