中国・香港株式市場・前場＝中国は小反落、香港横ばい

[27日 ロイター] - 中国 前場終 前日比 % 始値 値 上海総合指数<. 3,182.6 - 2.783 - 0.09 3,183.4 SSEC> 602 7 198 前営業日終値 3,185.4 439 CSI300指 3,659.3 - 8.745 - 0.24 3,665.5 数 47 78 前営業日終値 3,668.0 92 香港 前場終値 前日比 % 始値 ハンセン指数<.HSI 25,894.5 + 22.66 + 0.09 25,911.2 > 5 0 前営業日終値 25,871.8 9 ハンセン中国株指 10,508.3 - 22.29 - 0.21 10,548.5 数 7 2 前営業日終値 10,530.6 6 中国株式市場は小反落して前場を終えた。5月の工業部門企 業利益が堅調な内容となったものの、決算シーズンを控えている ことなどを背景に警戒感が広がった。 上海総合指数 前場終値は2.7837ポイント(0 .09%)安の3182.6602。 上海と深センの株式市場に上場する有力企業300銘柄で構 成するCSI300指数前場終値は8.745ポイン ト(0.24%)安の3659.347。 香港株式市場はほぼ横ばい。 ハンセン指数 前場終値は22.66ポイント(0.0 9%)高の2万5894.55。 ハンセン中国企業株指数(H株指数)前場終値は2 2.29ポイント(0.21%)安の1万0508.37。 *この記事の詳細はこの後送信します。新しい記事は見出し に「UPDATE」と表示します。