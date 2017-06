中国・香港株式市場・前場＝中国株は下落、ネット関連株に売り　香港株横ばい

[上海 23日 ロイター] - 中国 前場終値 前日比 % 始値 上海総合指数<.SSE 3,124.22 - 23.226 - 0.74 3,138.44 C> 70 2 41 前営業日終値 3,147.45 32 CSI300指数< 3,576.37 - 13.969 - 0.39 3,583.43 .CSI300> 4 6 前営業日終値 3,590.34 3 香港 前場終値 前日比 % 始値 ハンセン指数<.HSI 25,687.1 + 12.57 + 0.05 25,724.2 > 0 8 前営業日終値 25,674.5 3 ハンセン中国株指 10,434.1 + 31.42 + 0.30 10,430.9 数 8 9 前営業日終値 10,402.7 6 中国株式市場は下落して前場を終えた。インターネット関連 株に売りが出た。 上海総合指数 前場終値は23.2262ポイント( 0.74%)安の3124.2270。 上海と深センの株式市場に上場する有力企業300銘柄で構 成するCSI300指数 前場終値は13.969ポイ ント(0.39%)安の3576.374。 週間ではプラスとなる見込み。中国A株のMSCI指数組み 入れ決定が好感された。 新興企業向け市場創業板(チャイネクスト)は1 %安。メディア監視当局、国家新聞出版広電総局がシナウェイボ ー(新浪微博)、弾幕視頻網(AcFun)、鳳凰網(Ifeng.co m)のネットポータル大手3社に対し、国家規則に抵触している として、動画・音声配信を停止するよう指示したと新華社が報道 したのが嫌気された。 上海臨港の上海上場株は値幅制限いっぱいの1 0%安。米電気自動車(EV)大手テスラとの提携の可 能性を巡る観測で、これまでに株価は40%超上昇していたが、 テスラとは接触していないと否定した。 22日、大連万達集団や復星国際の関連株が下落した。当局 が複数の商業銀行に対し、積極的な海外企業買収を行っている一 部中国企業への融資を査定するよう指示したと伝わったのが背景 。 これらの企業は通常営業を継続していると説明したほか、中 国工商銀行(ICBC)は海外で買収を行う企業に対する融資査 定は通常業務の一環だと説明。23日、万達電影院線(ワンダ・ フィルム)や上海復星医薬集団の株価は 反発した。 香港株式市場は小動き。 ハンセン指数 前場終値は12.57ポイント(0.0 5%)高の2万5687.10。 ハンセン中国企業株指数(H株指数)前場終値は3 1.42ポイント(0.30%)高の1万0434.18。 発電装置メーカー、上海電気集団の香港上場株は 2%超下落。テスラと合弁契約を結んだとした報道について、テ スラに接触した事実も、同社と合弁契約を結んだ事実もないと説 明した。 上海総合指数概要 here#/Overview CSI300指数概要 here#/Overview 香港ハンセン指数概要 here#/Overview ハンセン中国株指数 here#/Overview アジアパシフィック圏概要 here#/K/overview 日本語ニューストピックガイド here China's authorities tighten noose around online video, aud io content China stocks slip, erase gains on internet clampdown; Hong Kong flat BUZZ-外株:米上場の中国ネット株に売り、当局が動画・音声配 信の停止命じるとの報道で BUZZ-外株:上海電気集団が2%安、米テスラと合弁との報道を否 定 BUZZ-外株:上海臨港がストップ安、米テスラとの提携巡る報道 を否定 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^> (ロイターデータに基づく値です。前日比が一致しない場合があ ります)