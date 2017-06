中国・香港株式市場・前場＝中国株は3日続伸、香港反発

[上海 8日 ロイター] - 中国 前場終値 前日比 % 始値 上海総合指数<.SSE 3,144.81 + 4.4878 + 0.14 3,136.47 C> 27 05 前営業日終値 3,140.32 49 CSI300指数< 3,549.64 + 15.77 + 0.45 3,531.24 .CSI300> 6 4 2 前営業日終値 3,533.87 2 香港 前場終値 前日比 % 始値 ハンセン指数<.HSI 26,027.4 + 53.28 + 0.21 25,974.0 > 4 0 前営業日終値 25,974.1 6 ハンセン中国株指 10,636.9 + 25.44 + 0.24 10,618.6 数 0 7 前営業日終値 10,611.4 6 中国株式市場は3日続伸して前場を終了した。上海と深セン の株式市場に上場する有力企業300銘柄で構成するCSI30 0指数は朝方に一時、半年ぶり高値を付けた。 上海総合指数 前場終値は4.4878ポイント(0 .14%)高の3144.8127。 CSI300指数 前場終値は15.774ポイン ト(0.45%)高の3549.646。 香港株式市場は小幅反発し、約2年ぶり高値圏。 ハンセン指数 前場終値は53.28ポイント(0.2 1%)高の2万6027.44。 ハンセン中国企業株指数(H株指数)前場終値は2 5.44ポイント(0.24%)高の1万0636.90。 *この記事の詳細はこの後送信します。新しい記事は見出し に「UPDATE」と表示します。 上海総合指数概要 here#/Overview CSI300指数概要 here#/Overview 香港ハンセン指数概要 here#/Overview ハンセン中国株指数 here#/Overview アジアパシフィック圏概要 here#/K/overview 日本語ニューストピックガイド here China blue-chip shares scale 6-month highs; Hong Kong flat ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^> (ロイターデータに基づく値です。前日比が一致しない場合があ ります)