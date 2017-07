中国・香港株式市場・前場＝反落、製造業ＰＭＩには反応薄

[上海 30日 ロイター] - 中国 前場終 前日比 % 始値 値 上海総合指数<. 3,182.4 - 5.652 - 0.18 3,176.9 SSEC> 101 4 481 前営業日終値 3,188.0 625 CSI300指 3,658.4 - 10.41 - 0.28 3,654.7 数 18 0 35 前営業日終値 3,668.8 28 香港 前場終 前日比 % 始値 値 ハンセン指数<. 25,754. - 210.5 - 0.81 25,679. HSI> 84 8 64 前営業日終値 25,965. 42 ハンセン中国株 10,375. - 57.02 - 0.55 10,335. 指数 00 75 前営業日終値 10,432. 02 中国株式市場は小反落。国家統計局がこの日発表し た6月の製造業購買担当者景気指数(PMI)は3カ月 ぶりの高水準となったが、反応は鈍い。 上海総合指数 前場終値は5.6524ポイン ト(0.18%)安の3182.4101。 上海と深センの株式市場に上場する有力企業300 銘柄で構成するCSI300指数前場終値は1 0.410ポイント(0.28%)安の3658.41 8。 香港株式市場も反落。他のアジア市場につれ安とな った。 ハンセン指数 前場終値は210.58ポイン ト(0.81%)安の2万5754.84。 ハンセン中国企業株指数(H株指数)前場終 値は57.02ポイント(0.55%)安の1万037 5.00。 *この記事の詳細はこの後送信します。新しい記事 は見出しに「UPDATE」と表示します。 上海総合指数概要 here#/Overview CSI300指数概要 here#/Overview 香港ハンセン指数概要 here#/Overview ハンセン中国株指数 here#/Overview アジアパシフィック圏概要 here#/K/overview 日本語ニューストピックガイド here China stocks fall despite solid manufacturing, serv ices data; Hong Kong also down ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^> (ロイターデータに基づく値です。前日比が一致しない 場合があります)