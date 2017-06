中国・香港株式市場・前場＝小動き、ＭＳＣＩ指数への組み入れに注目

[上海 20日 ロイター] - 中国 前場終値 前日比 % 始値 上海総合指数<.SSE 3,146.24 + 1.8755 + 0.06 3,148.01 C> 94 87 前営業日終値 3,107.83 11 CSI300指数< 3,552.56 - 1.103 - 0.03 3,560.78 .CSI300> 2 7 前営業日終値 3,553.66 5 香港 前場終値 前日比 % 始値 ハンセン指数<.HSI 25,903.8 - 20.73 - 0.08 26,028.4 > 2 3 前営業日終値 25,924.5 5 ハンセン中国株指 10,477.8 - 42.97 - 0.41 10,560.4 数 3 4 前営業日終値 10,520.8 0 中国株式市場は小動きで前場を終了した。 投資家は、株価指数の開発・算出を手掛ける米MSCIが2 0日、A株を新興国株指数に組み入れるどうかに注目 している。 上海総合指数 前場終値は1.8755ポイント(0 .06%)高の3146.2494。 上海と深センの株式市場に上場する有力企業300銘柄で構 成するCSI300指数 前場終値は1.103ポイン ト(0.03%)安の3552.562。 香港株式市場も小動き。 ハンセン指数 前場終値は20.73ポイント(0.0 8%)安の2万5903.82。 ハンセン中国企業株指数(H株指数)前場終値は4 2.97ポイント(0.41%)安の1万0477.83。 *この記事の詳細はこの後送信します。新しい記事は見出し に「UPDATE」と表示します。 上海総合指数概要 here#/Overview CSI300指数概要 here#/Overview 香港ハンセン指数概要 here#/Overview ハンセン中国株指数 here#/Overview アジアパシフィック圏概要 here#/K/overview 日本語ニューストピックガイド here China stocks stay in place as MSCI decision awaited; Hong Kong shares slip ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^> (ロイターデータに基づく値です。前日比が一致しない場合があ ります)