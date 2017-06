中国・香港株式市場・寄り付き＝中国は小高い、香港続伸

[15日 ロイター] - 中国 始値 前日比 % 上海総合指数<.SSEC 3,085.931 + 2.4187 + 0.08 > 9 前営業日終値 3,083.513 2 CSI300指数<. 3,391.588 + 6.209 + 0.18 CSI300> 前営業日終値 3,385.379 香港 始値 前日比 % ハンセン指数 25,233.31 + 76.97 + 0.31 前営業日終値 25,156.34 ハンセン中国株指数 10,335.81 + 53.16 + 0.52 前営業日終値 10,282.65 中国株式市場は小高く始まった。 上海総合指数 寄り付きは2.4187ポイン ト(0.08%)高の3085.9319。 上海と深センの株式市場に上場する有力企業300銘 柄で構成するCSI300指数 寄り付きは6. 209ポイント(0.18%)高の3391.588。 香港株式市場は続伸。 ハンセン指数寄り付きは76.97ポイント( 0.31%)高の2万5233.31。 ハンセン中国企業株指数(H株指数)寄り付 きは53.16ポイント(0.52%)高の1万0335 .81。 上海総合指数概要 here#/Overview CSI300指数概要 here#/Overview 香港ハンセン指数概要 here#/Overview ハンセン中国株指数 here#/Overview アジアパシフィック圏概要 here#/K/overview 日本語ニューストピックガイド here ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^> (ロイターデータに基づく値です。前日比が一致しない場 合があります)