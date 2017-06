中国・香港株式市場・寄り付き＝中国反落、香港は続伸

[16日 ロイター] - 中国 始値 前日 % 比 上海総合指 3,082 - 7.3 - 0.2 数 .8717 572 4 前営業日終 3,090 値 .2289 CSI30 3,390 - 8.2 - 0.2 0指数<.CSI .925 69 4 300> 前営業日終 3,399 値 .194 香港 始値 前日 % 比 ハンセン指 25,41 + 41. + 0.1 数 3.35 76 6 前営業日終 25,37 値 1.59 ハンセン中 10,48 + 38. + 0.3 国株指数<.H 8.93 58 7 SCE> 前営業日終 10,45 値 0.35 中国株式市場は、反落して寄り 付いた。上海総合指数寄り付 きは7.3572ポイント(0.2 4%)安の3082.8717。 上海と深センの株式市場に上場 する有力企業300銘柄で構成する CSI300指数 寄り付き は8.269ポイント(0.24% )安の3390.925。 香港市場は続伸して取引を開始 した。 ハンセン指数寄り付きは 41.76ポイント(0.16%) 高の2万5413.35。 ハンセン中国企業株指数(H株 指数) 寄り付きは38.58 ポイント(0.37%)高の1万0 488.93。 上海総合指数概要 here#/Overview CSI300指数概要 here#/Overview 香港ハンセン指数概要 here#/Overview ハンセン中国株指数 here#/Overview アジアパシフィック圏概要 here#/K/overview 日本語ニューストピックガイド here ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^> (ロイターデータに基づく値です。 前日比が一致しない場合があります)