主要決算銘柄／トムソンロイター予想

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２８日に決算が発表される主な上場企業のトムソンロイターアナリスト予想コンセンサスは以下の通り。 銘柄 決算期 利益（億円 アナリスト（ データ ） 人） オリエンタルラ 18年3月期 1087（営業 14 reuters://realtime/ric=4661.T/verb=CompanyData ンド ） 新日鉄住金 18年3月期 3036（経常 15 reuters://realtime/ric=5401.T/verb=CompanyData ） 武田薬品工業 18年3月期（IFRS 1885（営業 15 reuters://realtime/ric=4502.T/verb=CompanyData ） ） ファナック 18年3月期 1829（営業 24 reuters://realtime/ric=6954.T/verb=CompanyData ） 日立製作所 18年3月期 6248（営業 17 reuters://realtime/ric=6501.T/verb=CompanyData ） コマツ 18年3月期 1849（営業 21 reuters://realtime/ric=6301.T/verb=CompanyData ） 予想コンセンサスは、トムソンロイターのスターマインに基づいています。
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