主要決算銘柄／トムソンロイター予想

株高・円安がドル安を減殺し、ドル円下落はこれまで緩やかだったが、この構図が崩れる可能性があると大和証券の亀岡裕次氏は指摘。

「ＦＯＭＣはハト派」との市場の解釈には誤解があり、年末に向けたドル円上昇予想に変更の必要はないと野村証券の池田雄之輔氏は分析。