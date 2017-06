再送-米金融・債券市場＝国債価格上げ幅縮小、オバマケア代替法案撤回受け

(第1段落目の不要な文字を省いて再送します。) [ニューヨーク 24日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄) 17時05分 99*21.00 3.0174% 前営業日終値 99*15.50 3.0260% 10年債(指標銘柄) 17時05分 98*17.00 2.4177% 前営業日終値 98*17.00 2.4180% 5年債(指標銘柄) 17時05分 99*20.50 1.9517% 前営業日終値 99*21.75 1.9430% 2年債(指標銘柄) 16時59分 99*23.75 1.2607% 前営業日終値 99*24.50 1.2480% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物6月限 151*03.00 150*17.00 Tノート先物6月限 124*17.00 124*13.00 米金融・債券市場では、国債価格が上昇。この日午後に予定されていた米医療保険制度改革(オバマケ ア)代替法案の下院採決をにらみ、安全資産とされる債券への投資妙味が高まっていたが、取引終盤にかけ 、トランプ大統領が撤回するよう共和党指導部に指示したことを受け、指標10年債利回りはこの日の低水 準から押し戻された。 トランプ大統領は可決に必要な票を集められなかったことを受け、採決を取り止めるよう指示した。 終盤の取引で10年債利回りは2.414%。採決が取り止めになると報じられる前は2 .394%近辺を推移していた。 この日は、米連邦準備理事会(FRB)高官の発言が相次いだ。 セントルイス地区連銀のブラード総裁は、インフレ率と失業率を現在の水準に維持するため金利を低水 準にとどめる中でも、バランスシートの縮小に着手すべきとの考えを示した。 ニューヨーク連銀のダドリー総裁は、経済は安定しており、失業率が一段と低下すればインフレ高進を 招く可能性があることを踏まえると、慎重な利上げが必要との認識を示した。 CIBCの債券取引主任トム・トゥッチ氏は「FRBの発言に耳を傾ける市場参加者はさほど多くない と考える。バランスシートをめぐりノイズが高まっており、時間とともに相場に影響が及ぶと考える」と語 った。 朝方発表された2月の米耐久財受注は非国防資本財から航空機を除くコア受注が予想外に減少した。た だ、機械や電子機器などの需要増加を背景に出荷は伸びており、企業投資の勢いが第1・四半期に加速する との見方を後押しする内容となった。 米財務省は来週、総額880億ドルの2、5、7年債の入札を実施する。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 36.75 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 28.75 (+0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 12.00 (+1.00) U.S. 10-year dollar swap spread -1.75 (+0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -37.50 (+0.75)