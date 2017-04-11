新規上場日程一覧（11日現在）

* IPOアプリはreuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/ipo をクリックしてご覧になれます。 * Dealsリーグテーブルはreuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./apps/DealsLeague をクリックしてご覧に なれます。 注）所属部が未定の場合は取引所名 取引所略称は以下の通り Ｔ１：東証１部 Ｔ２：東証２部 Ｔ：東証（１部か２部かは未定） ＪＱ：ジャスダック ＴＭ：マザーズ ＴＲ：ＲＥＩＴ ＴＰ：ＴＯＫＹＯ ＰＲＯ Ｍａｒｋｅｔ Ｎ１：名証１部 Ｎ２：名証２部 ＮＣ：セントレックス Ｆ：福証 ＦＱ：Ｑ－Ｂｏａｒｄ Ｓ：札証 ＳＡ：アンビシャス 市場 社名 コード 単位 上場日 公募・売り出し（追加） 仮条件 公開価 主幹事 格 Ｔ１ ＬＩＸＩＬビバ 100 4/12 472万株・1490.38万株(228.62万 1950─2200 2050 野村 株) ＴＭ 旅工房 100 4/18 45万株・11万株(8.4万株) 1220─1370 1370 大和 ＴＭ アセンテック 100 4/25 12万株・29万株(4.1万株) 1840─2000 4/14 ＳＢＩ ●市場・指定変更、追加上場、テクニカル上場日程一覧 市 社名 コード 上場日 既上場市 場 場 Ｔ 冨士ダイス 4/12 Ｔ２ １