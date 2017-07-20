新規上場日程一覧（20日現在）

Markets |
* IPOアプリはreuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/ipo をクリックしてご覧になれます。 * Dealsリーグテーブルはreuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./apps/DealsLeague をクリックしてご覧 になれます。 注）所属部が未定の場合は取引所名 取引所略称は以下の通り Ｔ１：東証１部 Ｔ２：東証２部 Ｔ：東証（１部か２部かは未定） ＪＱ：ジャスダック ＴＭ：マザーズ ＴＲ：ＲＥＩＴ ＴＰ：ＴＯＫＹＯ ＰＲＯ Ｍａｒｋｅｔ Ｎ１：名証１部 Ｎ２：名証２部 ＮＣ：セントレックス Ｆ：福証 ＦＱ：Ｑ－Ｂｏａｒｄ Ｓ：札証 ＳＡ：アンビシャス 市場 社名 コード 単位 上場 公募・売り出し（追加 仮条件 公開価 主幹事 日 ） 格 ＴＭ・Ｎ シェアリングテクノロ 100 8/3 60万株・60万株(18万 1560─1600 7/26 大和 Ｃ ジー 株) ＴＭ トランザス 100 8/9 38万株・36万株(10万 1240─1300 7/31 いちよ 株) し ●市場・指定変更、追加上場、テクニカル上場日程一覧 市場 社名 コード 上場 既上場市 日 場 Ｔ１ 鎌倉新書 7/21 ＴＭ Ｔ１ インソース 7/21 ＴＭ Ｔ１ 日本コンセプト 7/31 Ｔ２ Ｔ２・Ｎ２ 東芝 8/1 Ｔ１・Ｎ １
私たちの行動規範: トムソン・ロイター「信頼の原則」
- ロイターをフォローする
編集長のおすすめ
注目のキーワード
日銀金融政策「7つの疑問」
インフレ２％目標は適切なのか、市場機能を損ねるリスクは――。ＪＰモルガンの佐々木融氏が日銀の金融緩和を巡る７つの問題を解説。 記事の全文
ユーロ高は行き過ぎか
ＥＣＢの慎重な緩和縮小姿勢に鑑みれば、早期利上げ観測やユーロ高は修正される可能性があると第一生命経済研の田中理氏は予想。 記事の全文