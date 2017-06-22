新規上場日程一覧（22日現在）

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* IPOアプリはreuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/ipo をクリックしてご覧になれます。 * Dealsリーグテーブルはreuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./apps/DealsLeague をクリックしてご覧になれ ます。 注）所属部が未定の場合は取引所名 取引所略称は以下の通り Ｔ１：東証１部 Ｔ２：東証２部 Ｔ：東証（１部か２部かは未定） ＪＱ：ジャスダック ＴＭ：マザーズ ＴＲ：ＲＥＩＴ ＴＰ：ＴＯＫＹＯ ＰＲＯ Ｍａｒｋｅｔ Ｎ１：名証１部 Ｎ２：名証２部 ＮＣ：セントレックス Ｆ：福証 ＦＱ：Ｑ－Ｂｏａｒｄ Ｓ：札証 ＳＡ：アンビシャス 市場 社名 コード 単位 上場日 公募・売り出し（追加） 仮条件 公開価 主幹事 格 ＴＭ Ｆｒｉｎｇｅ８１ 100 6/27 10.88万株・15.13万株(3.9万株 2400─2600 2600 野村 ) ＴＰ トリプルワン 100 6/30 なし・なし(なし) フィリッ プ ＪＱ ＳＹＳホールディングス 100 6/30 20万株・10万株(4.5万株) 2360─2560 2560 東海東京 ＴＭ ツナグ・ソリューション 100 6/30 27万株・18万株(6.75万株) 1970─2130 2130 野村 ズ ＴＭ ＧａｍｅＷｉｔｈ 100 6/30 5万株・68.34万株(11万株) 1720─1920 1920 大和 ＴＭ ソウルドアウト 100 7/12 41万株・191.4万株(34.86万株) 1080─1200 6/30 三菱Ｕモ ル ＴＭ ユニフォームネクスト 100 7/19 20万株・なし(3万株) 6/27 7/6 野村 Ｔ２ ジェイ・エス・ビー 100 7/20 33.35万株・11.72万株(6.76万 6/28 7/7 三菱Ｕモ 株) ル ＪＱ クロスフォー 100 7/20 150万株・なし(22.5万株) 6/28 7/7 みずほ ●市場・指定変更、追加上場、テクニカル上場日程一覧 市場 社名 コード 上場 既上場市 日 場 Ｔ１ ストライク 6/23 ＴＭ Ｔ１ 日本システム技 6/23 Ｔ２ 術 Ｔ２ グッドコムアセ 6/27 ＪＱ ット Ｔ１ 技研製作所 6/30 Ｔ２
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