新規上場日程一覧（22日現在）

* IPOアプリはreuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/ipo をクリックしてご覧になれます 。 * Dealsリーグテーブルはreuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./apps/DealsLeague をクリック してご覧になれます。 注）所属部が未定の場合は取引所名 取引所略称は以下の通り Ｔ１：東証１部 Ｔ２：東証２部 Ｔ：東証（１部か２部かは未定） ＪＱ：ジャスダック ＴＭ：マザーズ ＴＲ：ＲＥＩＴ ＴＰ：ＴＯＫＹＯ ＰＲＯ Ｍａｒｋｅｔ Ｎ１：名証１部 Ｎ２：名証２部 ＮＣ：セントレックス Ｆ：福証 ＦＱ：Ｑ－Ｂｏａｒｄ Ｓ：札証 ＳＡ：アンビシャス 市 社名 コード 単位 上場 公募・売り出し（追加） 仮条 公開価 主幹事 場 日 件 格 Ｔ ビーブレイクシステムズ 100 6/15 25万株・6.2万株(3.12万 5/25 6/5 ＳＢＩ Ｍ 株) Ｊ ディーエムソリューション 100 6/20 10万株・9.7万株(2.9万株 5/30 6/8 ＳＢＩ Ｑ ズ ) Ｓ エコモット 100 6/21 1.2万株・15万株（2.4万 5/31 6/9 岡三 Ａ 株） ●市場・指定変更、追加上場、テクニカル上場日程一覧 市 社名 コー 上場 既上場市場 場 ド 日 該当なし