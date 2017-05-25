新規上場日程一覧（25日現在）

* IPOアプリはreuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/ipo をクリックしてご覧になれます。 * Dealsリーグテーブルはreuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./apps/DealsLeague をクリックしてご覧に なれます。 注）所属部が未定の場合は取引所名 取引所略称は以下の通り Ｔ１：東証１部 Ｔ２：東証２部 Ｔ：東証（１部か２部かは未定） ＪＱ：ジャスダック ＴＭ：マザーズ ＴＲ：ＲＥＩＴ ＴＰ：ＴＯＫＹＯ ＰＲＯ Ｍａｒｋｅｔ Ｎ１：名証１部 Ｎ２：名証２部 ＮＣ：セントレックス Ｆ：福証 ＦＱ：Ｑ－Ｂｏａｒｄ Ｓ：札証 ＳＡ：アンビシャス 市場 社名 コード 単位 上場日 公募・売り出し（追加） 仮条件 公開価 主幹事 格 ＴＭ ビーブレイクシステムズ 100 6/15 25万株・6.2万株(3.12万株) 1550─1670 6/5 ＳＢＩ ＪＱ ディーエムソリューショ 100 6/20 10万株・9.7万株(2.9万株) 5/30 6/8 ＳＢＩ ンズ ＳＡ エコモット 100 6/21 1.2万株・15万株（2.4万株） 5/31 6/9 岡三 ＴＭ Ｆｒｉｎｇｅ８１ 100 6/27 10.88万株・15.13万株(3.9万 6/6 6/15 野村 株) ●市場・指定変更、追加上場、テクニカル上場日程一覧 市 社名 コード 上場日 既上場市場 場 Ｔ 東邦アセチレン 6/1 Ｔ２ １