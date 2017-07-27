新規上場日程一覧（27日現在） 「ＵＵＵＭ」

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* IPOアプリはreuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/ipo をクリックしてご覧になれます。 * Dealsリーグテーブルはreuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./apps/DealsLeague をクリックしてご覧になれ ます。 注）所属部が未定の場合は取引所名 取引所略称は以下の通り Ｔ１：東証１部 Ｔ２：東証２部 Ｔ：東証（１部か２部かは未定） ＪＱ：ジャスダック ＴＭ：マザーズ ＴＲ：ＲＥＩＴ ＴＰ：ＴＯＫＹＯ ＰＲＯ Ｍａｒｋｅｔ Ｎ１：名証１部 Ｎ２：名証２部 ＮＣ：セントレックス Ｆ：福証 ＦＱ：Ｑ－Ｂｏａｒｄ Ｓ：札証 ＳＡ：アンビシャス 市場 社名 コード 単 上場日 公募・売り出し（追加） 仮条件 公開価 主幹事 位 格 ＴＭ・Ｎ シェアリングテクノロ 100 8/3 60万株・60万株(18万株) 1560─1600 1600 大和 Ｃ ジー ＴＭ トランザス 100 8/9 38万株・36万株(10万株) 1240─1300 7/31 いちよ し ＴＭ ＵＵＵＭ 100 8/30 30.2万株・21.48万株(7.75万 8/10 8/21 野村 株) ●市場・指定変更、追加上場、テクニカル上場日程一覧 市場 社名 コード 上場 既上場市場 日 Ｔ１ 正栄食品工業 7/28 Ｔ２ Ｔ２ アグレ都市デザ 7/28 ＪＱ イン Ｔ１ 日本コンセプト 7/31 Ｔ２ Ｔ２・Ｎ 東芝 8/1 Ｔ１・Ｎ１ ２ Ｔ２ リミックスポイ 8/1 ＴＭ ント Ｔ２ パス 8/1 ＴＭ
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