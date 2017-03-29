新規上場日程一覧（29日現在）

* IPOアプリはreuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/ipo をクリックしてご覧になれます。 * Dealsリーグテーブルはreuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./apps/DealsLeague をクリックしてご覧になれます。 注）所属部が未定の場合は取引所名 取引所略称は以下の通り Ｔ１：東証１部 Ｔ２：東証２部 Ｔ：東証（１部か２部かは未定） ＪＱ：ジャスダック ＴＭ：マザーズ ＴＲ：ＲＥＩＴ ＴＰ：ＴＯＫＹＯ ＰＲＯ Ｍａｒｋｅｔ Ｎ１：名証１部 Ｎ２：名証２部 ＮＣ：セントレックス Ｆ：福証 ＦＱ：Ｑ－Ｂｏａｒｄ Ｓ：札証 ＳＡ：アンビシャス 市場 社名 コード 単位 上場日 公募・売り出し（追加） 仮条件 公開価 主幹事 格 Ｔ１ スシローグローバルホールディ 100 3/30 なし・1912.31万株(201.16万株) 3600─3900 3600 野村 ングス ＴＭ ユーザーローカル 100 3/30 20.5万株・20万株(6.07万株) 2780─2940 2940 大和 ＪＱ ネットマーケティング 100 3/31 28万株・68万株(14.4万株) 1040─1140 1140 ＳＢＩ ＴＭ テモナ 100 4/6 24万株・4.88万株(4.33万株) 2400─2550 2550 日興 Ｔ２ ウェーブロックホールディング 100 4/10 なし・526.65万株(78万株) 720─750 750 みずほ ス Ｔ ＬＩＸＩＬビバ 100 4/12 472万株・1490.38万株(228.62万株) 1950─2200 4/3 野村 ＴＭ 旅工房 100 4/18 45万株・11万株(8.4万株) 3/30 4/10 大和 ＴＭ アセンテック 100 4/25 12万株・29万株(4.1万株) 4/5 4/14 ＳＢＩ ●市場・指定変更、追加上場、テクニカル上場日程一覧6191.T 2424.T 市場 社名 コード 上場 既上場市場 日 Ｔ１ エボラブルアジ 3/31 Ｔ２ ア Ｔ１・Ｎ ブラス 4/7 ＴＭ・ＮＣ １