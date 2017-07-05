新規上場日程一覧（5日現在） 「トランザス」

Markets |
* IPOアプリはreuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/ipo をクリックしてご覧になれます。 * Dealsリーグテーブルはreuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./apps/DealsLeague をクリックしてご覧になれます。 注）所属部が未定の場合は取引所名 取引所略称は以下の通り Ｔ１：東証１部 Ｔ２：東証２部 Ｔ：東証（１部か２部かは未定） ＪＱ：ジャスダック ＴＭ：マザーズ ＴＲ：ＲＥＩＴ ＴＰ：ＴＯＫＹＯ ＰＲＯ Ｍａｒｋｅｔ Ｎ１：名証１部 Ｎ２：名証２部 ＮＣ：セントレックス Ｆ：福証 ＦＱ：Ｑ－Ｂｏａｒｄ Ｓ：札証 ＳＡ：アンビシャス 市場 社名 コード 単位 上場日 公募・売り出し（追加） 仮条件 公開価 主幹事 格 ＴＭ ソウルドアウト 100 7/12 41万株・191.4万株(34.86万株) 1080─1200 1200 三菱Ｕモ ル ＴＭ ユニフォームネクスト 100 7/19 20万株・なし(3万株) 2460─2800 7/6 野村 Ｔ２ ジェイ・エス・ビー 100 7/20 33.35万株・11.72万株(6.76万株 3100─3200 7/7 三菱Ｕモ ) ル ＪＱ クロスフォー 100 7/20 150万株・なし(22.5万株) 710─730 7/7 みずほ ＴＭ・Ｎ シェアリングテクノロジ 100 8/3 60万株・60万株(18万株) 7/14 7/26 大和 Ｃ ー ＴＭ トランザス 100 8/9 38万株・36万株(10万株) 7/20 7/31 いちよし ●市場・指定変更、追加上場、テクニカル上場日程一覧 市場 社名 コード 上場日 既上場市 場 Ｔ 鎌倉新書 7/21 ＴＭ Ｔ２・Ｎ２ 東芝 8/1 Ｔ１・Ｎ １
私たちの行動規範: トムソン・ロイター「信頼の原則」
- ロイターをフォローする
編集長のおすすめ
注目のキーワード
都議選後の政治シナリオ
都議選の自民惨敗を受け、安倍総裁３選は難しくなったのか。憲法改正、アベノミクスの行方は――。ＢＮＰパリバの河野龍太郎氏が分析 記事の全文
フィリップス曲線に異変
低失業率と低インフレが併存する米国の状況は、今後の物価上昇を期待する日銀の金融政策にも示唆的だと龍谷大の竹中正治教授は指摘。 記事の全文