新規上場日程一覧（7日現在）

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* IPOアプリはreuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/ipo をクリックしてご覧になれます。 * Dealsリーグテーブルはreuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./apps/DealsLeague をクリックしてご覧になれます 。 注）所属部が未定の場合は取引所名 取引所略称は以下の通り Ｔ１：東証１部 Ｔ２：東証２部 Ｔ：東証（１部か２部かは未定） ＪＱ：ジャスダック ＴＭ：マザーズ ＴＲ：ＲＥＩＴ ＴＰ：ＴＯＫＹＯ ＰＲＯ Ｍａｒｋｅｔ Ｎ１：名証１部 Ｎ２：名証２部 ＮＣ：セントレックス Ｆ：福証 ＦＱ：Ｑ－Ｂｏａｒｄ Ｓ：札証 ＳＡ：アンビシャス 市場 社名 コード 単位 上場 公募・売り出し（追加） 仮条件 公開価 主幹事 日 格 ＴＭ ソウルドアウト 100 7/12 41万株・191.4万株(34.86万株) 1080─1200 1200 三菱Ｕモ ル ＴＭ ユニフォームネクスト 100 7/19 20万株・なし(3万株) 2460─2800 2800 野村 Ｔ２ ジェイ・エス・ビー 100 7/20 33.35万株・11.72万株(6.76万 3100─3200 3200 三菱Ｕモ 株) ル ＪＱ クロスフォー 100 7/20 150万株・なし(22.5万株) 710─730 730 みずほ ＴＭ・Ｎ シェアリングテクノロ 100 8/3 60万株・60万株(18万株) 7/14 7/26 大和 Ｃ ジー ＴＭ トランザス 100 8/9 38万株・36万株(10万株) 7/20 7/31 いちよし ●市場・指定変更、追加上場、テクニカル上場日程一覧 市場 社名 コード 上場日 既上場市 場 Ｔ 鎌倉新書 7/21 ＴＭ Ｔ１ スター・マイカ 7/14 Ｔ２ Ｔ１ 日本コンセプト 7/31 Ｔ２ Ｔ２・Ｎ２ 東芝 8/1 Ｔ１・Ｎ １
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