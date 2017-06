米金融・債券市場＝価格上昇、予想下回るインフレ指標受け　年内あと2回の利上げ観測も後退

[ニューヨーク 12日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄) 17時05分 100*09.00 2.9857% 前営業日終値 99*07.50 3.0390% 10年債(指標銘柄) 17時05分 100*14.00 2.3257% 前営業日終値 99*25.00 2.4000% 5年債(指標銘柄) 17時05分 100*04.50 1.8451% 前営業日終値 99*24.25 1.9260% 2年債(指標銘柄) 17時05分 99*29.50 1.2904% 前営業日終値 99*26.00 1.3470% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物6月限 151*14.00 150*20.00 Tノート先物6月限 125*15.00 124*29.50 米金融・債券市場は国債価格が上昇。朝方発表された4月の消費者物価指数(CP I)が市場予想を下回る内容となったことで、年内の米利上げがあと2回になるとの観測 が後退し、指標10年債利回りは約3週間ぶりの大幅な下げを記録した。 また週内に実施された総額620億ドルの四半期定例入札(クオータリー・リファン ディング)に対する需要が低調だったことを受け、安値拾いの買いが広がったことも指摘 された。 MUFGセキュリティーズ・アメリカの債券トレーディング主任トーマス・ロス氏は 「CPI統計を踏まえ、インフレをめぐる懸念が広がった」と語った。 4月のCPIは前年同月比2.2%上昇と、前月の2.4%上昇から伸びが鈍化。市 場予想の2.3%上昇も下回った。 終盤の取引で10年債利回りは7ベーシスポイント(bp)低下し2. 329%。 CPI統計に加え、4月の米小売売上高も予想を下回る伸びにとどまったものの、米 連邦準備理事会(FRB)が6月の米連邦公開市場委員会(FOMC)で利上げを実施す るとの観測を後退させるには至らなかった。半面、6月の利上げに加え、年内あと1回の 利上げがあるとの見方は弱まった。 前出のロス氏は「市場は6月の利上げをほぼ確実とみている」と指摘。ただ、FRB がCPI統計を踏まえ、年内さらにあと1回の利上げを思いとどまる可能性があるとの見 方が一部で台頭していると述べた。 米シカゴ地区連銀のエバンズ総裁はこの日、FRBが今年さらに2度を上回る利上げ を行うなら「非常に驚き」とし、インフレ見通しが不透明な場合、さらに1度の追加利上 げで十分な可能性があるとの認識を示した。また、今年終盤にバランスシートの段階的な 縮小に着手し、3─4年かけて正常な水準へと戻すことができると語った。 CMEグループのフェドウォッチによると、金利先物が織り込む年内さらに2度の利 上げ確率は約46%と、指標発表前の54%から低下した。 <ドル・スワップ・スプレッド> Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 23.75 -1.25 U.S. 3-year dollar swap spread 19.75 -0.25 U.S. 5-year dollar swap spread 6.50 0.25 U.S. 10-year dollar swap spread -8.25 0.00 U.S. 30-year dollar swap spread -46.75 -0.50 (い)