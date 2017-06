米金融・債券市場＝利回りほぼ横ばい、軟調な10年債入札受け

[ニューヨーク 10日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄) 15時35分 99*08.00 3.0383% 前営業日終値 99*07.50 3.0390% 10年債(指標銘柄) 15時33分 98*18.50 2.4141% 前営業日終値 98*20.50 2.4070% 5年債(指標銘柄) 15時33分 99*22.50 1.9379% 前営業日終値 99*23.00 1.9350% 2年債(指標銘柄) 15時33分 99*25.50 1.3548% 前営業日終値 99*25.50 1.3550% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物6月限 150*17.00 150*24.00 Tノート先物6月限 124*26.00 124*26.50 米金融・債券市場では国債利回りがほぼ横ばいとなった。連邦捜査局(FBI)の コミー長官の突然の解任を受けた政治的な混乱で減税やインフラ投資などの経済政策実施 が遅延するとの懸念から国債利回りは低下していたが、この日に実施された10年債入札 が低調だったことで利回りの低下は相殺された。 トランプ大統領は、コミー長官の解任は昨年の大統領選の民主党候補だったクリント ン元国務長官の私用メール問題への対応が理由としているが、民主党などからはFBIに よるロシアの大統領選介入疑惑を巡る捜査の矛先を弱めることが目的だったと批判が続出 。こうしたなかトランプ政権が経済政策を押し進める能力に対する懸念が台頭し、オーバ ーナイトの取引で国債利回りは低下していた。 ただ午後になって米財務省が実施した230億ドルの10年債入札は応札倍率が2. 33倍と2月以来の低水準となるなど低調。利回りの押し下げ圧力は低減した。 USバンクのブライベート・クライエントグループ最高投資責任者(CIO)、ビル ・ノーセイ氏は、コミーFBI長官の解任は現時点では冷静に受け止められているとし、 「市場は連邦準備理事会(FRB)の動向とインフレ水準に注目している」と述べた。 米金融政策に関しては、ボストン地区連銀のローゼングレン総裁がこの日の講演で、 FRBは年内はあと3回の利上げを実施すると同時にバランスシートの縮小にも着手する 必要があるとの考えをあらためて示している。 CMEグループのフェドウォッチによると、金利先物はFRBが6月13─14日 の会合で0.25%ポイントの利上げを決定する確率が83%であることを示す水準にあ る。前日は88%だった。 今週は投資適格級の社債の発行が相次いでいることも国債利回りの上昇圧力になって いる。トムソン・ロイター傘下のIFRによると、今週は230億ドルを超える投資適格 級の社債が発行された。 終盤の取引で10年債利回りは0.5ベーシスポイント(bp)上昇の 2.412%。一時は2.416%と、前日につけた5週間ぶり高水準に並ぶ水準まで上 昇した。 30年債利回りはほぼ横ばいの3.040%。前日は3月31日以来の 高水準となる3.047%まで上昇していた。 この日の10年債入札は財務省が今週実施している総額620億ドルの四半期定例入 札(クオータリー・リファンディング)の第2弾。11日は150億ドルの30年債の入 札が実施される。カンター・フィッツジェラルドの米債ストラテジスト、ジャスティン・ レデラー氏は30年債は3年債や10年債とは性質が異なるとし「堅調な需要が見られる と予想している」と述べた。 <ドル・スワップ・スプレッド> Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 25.00 -2.00 U.S. 3-year dollar swap spread 20.25 -3.50 U.S. 5-year dollar swap spread 6.25 -1.75 U.S. 10-year dollar swap spread -8.75 -1.50 U.S. 30-year dollar swap spread -46.50 -1.25 (い)