米金融・債券市場＝利回りやや上昇、債券発行控え

[ニューヨーク 22日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘 16時28分 101*25.00 2.9105% 柄) 前営業日終 101*28.00 2.9060% 値 10年債(指標銘柄 16時28分 101*03.50 2.2502% ) 前営業日終 101*05.00 2.2450% 値 5年債(指標銘柄 16時28分 100*12.25 1.7935% ) 前営業日終 100*13.25 1.7870% 値 2年債(指標銘柄 13時25分 99*30.25 1.2786% ) 前営業日終 99*30.25 1.2790% 値 清算値 前日終値 コード Tボンド先物6月 153*25.00 153*27.00 限 Tノート先物6月 126*04.00 126*06.00 限 米金融・債券市場は、国債利回りがやや上昇した。 大統領選を巡る疑惑懸念が安全資産需要を支えたが、今週の国債、社債発行に関連し て売りが出た。 終盤の取引で、10年債利回りが2.252%と、前週末から0.7ベ ーシスポイント(bp)上昇、30年債利回りも0.8bp上がって2.9 14%。 マニュライフ・アセット・マネジメント(ボストン)の米国債トレーディング部門責 任者、マイク・ロリジオ氏は「政権の経済政策推進に重大な支障が発生しているようだ」 と話した。 米財務省は今週、総額880億ドルの国債入札(2・5・7年債)を行う。 トムソン・ロイター傘下のIFRによると、今週は350億ドルの投資適格級社債が 発行される見通しだ。 一部投資家は、新規発行に備えて保有する債券を減らした。ただ、トランプ陣営とロ シアの関係を巡る調査拡大報道を受け、債券利回りの低下予想が強まった兆しも出ている 。 市場では、6月利上げの可能性を巡る手掛かりを得ようと、連邦準備理事会(FRB )当局者らの発言に注目が集まる。 26日の米債券市場は午後2時(日本時間27日午前3時)までの短縮取引を予定、 29日は休場する。 <ドル・スワップ・スプレッド> DOLLAR SWAP SPREADS Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 24.50 1.00 U.S. 3-year dollar swap spread 20.75 1.00 U.S. 5-year dollar swap spread 7.00 -0.25 U.S. 10-year dollar swap spread -7.00 -0.50 U.S. 30-year dollar swap spread -47.25 -0.75 (い)