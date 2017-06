米金融・債券市場＝利回り上昇後安定、ＦＯＭＣ控え警戒感

[ニューヨーク 13日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄) 16時12分 102*22.00 2.8656% 前営業日終値 102*20.50 2.8680% 10年債(指標銘柄) 16時12分 101*15.00 2.2092% 前営業日終値 101*14.00 2.2130% 5年債(指標銘柄) 16時04分 99*27.25 1.7813% 前営業日終値 99*27.75 1.7780% 2年債(指標銘柄) 15時18分 99*24.75 1.3674% 前営業日終値 99*25.25 1.3590% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物9月限 154*01.00 153*31.00 Tノート先物9月限 126*12.00 126*10.50 米金融・債券市場では、卸売物価統計でサービス価格の上昇が確認されたことを受け 短期債利回りが一時数週間ぶりの高水準を付けた。ただその後は30年債入札が堅調だっ たことに加え、翌日に連邦公開市場委員会(FOMC)の結果発表を控えていることで利 回りはほぼ横ばいとなった。 米労働省が発表した5月の卸売物価指数は前月比横ばい。ただサービス価格は0.3 %上昇した。これを受け3年債利回りは1.511%と5月16日以来の高水 準を付けたほか、2年債利回りは1.367%と、1カ月ぶりの水準に上昇し た。ただその後はそれぞれ1.503%と1.363%まで戻し、前日終盤からほぼ横ば いの水準となっている。 MUFG証券(ニューヨーク)の金利戦略部門責任者、ジョン・ハーマン氏は、サー ビス価格の上昇は14日発表の消費者物価指数(CPI)上昇の前兆であると市場で受け 止められた可能性があると指摘。また、FRBが14日に発表するFOMC声明でバラン スシート縮小に向けたより具体的な計画を示すのではないかとの観測も影響したとの見方 を示した。 FRBは14日の米東部時間午後2時にFOMC声明を発表する。 財務省が実施した120億ドルの30年債リオープン(銘柄統合)入札は最高落札利 回りが2.870%と、昨年10月以来の低水準となった。ナットウエスト・マーケッツ の米州戦略部門責任者、ジョン・ブリッグス氏は「この日の国債入札が堅調だったことが 国債価格の安定化に寄与した」としている。 30年債利回りは一時2.886%と、今月1日以来の高水準を付けた 。終盤の取引では2.863%。前日終盤は2.868%だった。 10年債利回りは2.209%。前日終盤は2.213%だった。 <ドル・スワップ・スプレッド> Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 20.00 1.00 U.S. 3-year dollar swap spread 18.00 0.25 U.S. 5-year dollar swap spread 9.00 2.00 U.S. 10-year dollar swap spread -3.00 2.75 U.S. 30-year dollar swap spread -40.25 3.75 (い)