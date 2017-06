米金融・債券市場＝利回り上昇、トランプ氏の税制改革に期待

[ニューヨーク 25日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄) 16時29分 100*07.50 2.9879% 前営業日終値 101*14.50 2.9260% 10年債(指標銘柄) 16時28分 99*08.50 2.3340% 前営業日終値 99*25.50 2.2730% 5年債(指標銘柄) 16時32分 100*03.00 1.8549% 前営業日終値 100*11.00 1.8020% 2年債(指標銘柄) 15時39分 99*30.50 1.2746% 前営業日終値 100*01.00 1.2330% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物6月限 152*13.00 153*14.00 Tノート先物6月限 125*13.00 125*25.50 米金融・債券市場では国債利回りが上昇した。トランプ米大統領が26日に発表する としている税制改革への期待から株価が上昇したことのほか、予算が成立せずに米政府機 関が閉鎖される事態は回避されるとの楽観的な見方が台頭したことが背景。国債利回りは 7年債を除き、2日連続で2週間ぶり高水準を付けた。 トランプ大統領は前週、選挙期間中から確約してきた税制改革をめぐる「大きな発表 」を行うと表明。DRWトレーディングの市場ストラテジスト、ルー・ブライエン氏はこ の日の国債の売りについて「非常に効果的な税制改革が発表されることに対し市場ではヘ ッジする動きが出ている可能性がある」との見方を示した。 また、トランプ大統領は前日、現行の暫定予算の期限が今週末28日に迫るなか、メ キシコとの国境の壁建設費用を新たな予算に盛り込むことを先送りにする可能性を示唆。 民主党との対立の要因が取り除かれ、9月30日までの新たな予算が成立せずに政府機関 が閉鎖する事態は回避される可能性が出てきたこともこの日の国債利回り上昇につながっ た。 政府機関が長期間にわたり閉鎖される事態になれば米連邦準備理事会(FRB)は各 種経済指標に関するデータが入手できなくなり、それにより短期的な利上げの公算は小さ くなるとの見方が出ていた。 終盤の取引で10年債利回りは2.339%と、前日終盤の2.27% から上昇。一時は2週間ぶりの高水準となる2.343%まで上昇した 30年債US30-YT=RR利回りは2.991%と、前日終盤の2.926%から上昇。 短期債利回りも上昇し、2年債利回りは1.274%。前日終盤は1.233 %だった。 財務省が実施した260億ドルの2年債入札は旺盛な需要を集め、間接入札者の落札 比率は58.92%と、2009年6月以来約8年ぶりの高水準となった。 <ドル・スワップ・スプレッド> Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 33.00 -0.75 U.S. 3-year dollar swap spread 27.75 0.00 U.S. 5-year dollar swap spread 13.00 0.50 U.S. 10-year dollar swap spread -2.00 1.50 U.S. 30-year dollar swap spread -41.75 2.50 (い)