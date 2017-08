米金融・債券市場＝利回り上昇、一連の米経済指標・四半期定例入札詳細発表に注目

[ニューヨーク 31日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄) 15時31分 102*03.00 2.8945% 前営業日終値 102*06.00 2.8900% 10年債(指標銘柄) 15時31分 100*23.50 2.2906% 前営業日終値 100*24.50 2.2870% 5年債(指標銘柄) 15時29分 100*06.25 1.8339% 前営業日終値 100*07.00 1.8290% 2年債(指標銘柄) 14時55分 100*01.50 1.3511% 前営業日終値 100*01.50 1.3510% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物9月限 152*31.00 153*06.00 Tノート先物9月限 125*28.50 125*30.50 米金融・債券市場では週内に一連の米経済指標の発表を控えるなか、国債利回りが上 昇した。市場では週内発表の四半期定例入札の詳細も注目されている。 この日発表の米経済指標では全米リアルター協会(NAR)の6月の中古住宅販売仮 契約指数が4カ月ぶりに上昇した。今週はマークイットの製造業購買担当者景気指数(P MI)のほか、8月4日発表の7月の雇用統計などに注目。TD証券(ニューヨーク)の 金利ストラテジスト、ゲンナディー・ゴールドバーグ氏は「市場は週内に目白押しのリス クイベントに備えている」としている。 今週はこのほか財務省が2日に四半期定例入札(クオータリー・リファンディング) の詳細を発表。連邦準備理事会(FRB)によるバランスシート縮小開始後、政府がどの ようにしてFRBの買い入れ削減分を埋め合わせるのか手掛かりを得ようと注目が集まっ ている。 今回の四半期定例入札の詳細では、ムニューシン財務長官がこれまでに示唆した新た な超長期債の導入、もしくは20年債の復活を巡る計画が示されるかどうかも焦点。ナッ トウエスト・マーケッツの金利ストラテジスト、ブレーク・グウィン氏は「超長期債を巡 る何らかのコミットメントが示されるか、少なくとも財務省が何を検討しているのかガイ ダンスが示される可能性がある」としている。 終盤の取引で10年債利回りは2.292%と、前週28日終盤の2. 287%から上昇。 FRBはインフレが低迷するなかでも向こう数カ月でバランスシートの縮小に着手す る姿勢を示しているが、今週発表される一連の米経済指標に余程の大きな予想外の動きが ない限り、FRBのこうした路線は軌道から外れることはないとの見方が大勢となってい る。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 24.25 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 20.50 (-0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 7.00 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread -5.00 (-0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -35.00 (-1.00) (い)