米金融・債券市場＝利回り上昇、今週の債券供給・株高など受け

[ニューヨーク 23日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄) 16時43分 101*04.00 2.9432% 前営業日終値 101*22.00 2.9150% 10年債(指標銘柄) 16時35分 100*26.00 2.2834% 前営業日終値 101*02.50 2.2540% 5年債(指標銘柄) 16時40分 100*07.25 1.8267% 前営業日終値 100*11.75 1.7970% 2年債(指標銘柄) 15時10分 99*28.50 1.3073% 前営業日終値 99*30.25 1.2790% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物6月限 153*09.00 153*25.00 Tノート先物6月限 125*27.50 126*04.00 米金融・債券市場では利回りが上昇した。今週の国債入札のほか社債発行に備え一部 売りが出たほか、安全資産とされる債券から株式に資金が流れる動きが見られたことが背 景。 このほか5月2─3日の連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨公表を24日に控 え警戒感が高まっているとの見方も出ている。 終盤の取引で10年債利回りは2.287%と、前日終盤から3ベーシ スポイント(bp)上昇。30年債利回りは2.949%と、3bpを超え て上昇している。 財務省が実施した260億ドルの2年債入札は最高落札利回りが2008年9月以来 の高水準、応札倍率は2.9倍と、2016年5月以来の高水準となるなど堅調。ただこ れを受け流通市場で債券買いが活性化することはなかった。 <ドル・スワップ・スプレッド> Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 23.50 -0.50 U.S. 3-year dollar swap spread 19.75 -1.00 U.S. 5-year dollar swap spread 6.75 -0.75 U.S. 10-year dollar swap spread -6.25 0.25 U.S. 30-year dollar swap spread -45.75 1.00 (い)