米金融・債券市場＝利回り上昇、前日の低下受け新たな方向性模索

[ニューヨーク 19日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘 15時54分 102*21.50 2.8660% 柄) 前営業日終 103*05.50 2.8410% 値 10年債(指標銘柄 15時53分 100*11.50 2.2089% ) 前営業日終 100*20.00 2.1790% 値 5年債(指標銘柄 15時53分 100*20.75 1.7375% ) 前営業日終 100*25.00 1.7100% 値 2年債(指標銘柄 15時36分 100*04.25 1.1807% ) 前営業日終 100*05.00 1.1690% 値 清算値 前日終値 コード Tボンド先物6月 154*24.00 155*05.00 限 Tノート先物6月 126*09.00 126*16.50 限 米金融・債券市場では市場の新たな方向感を探る動きが出るなか、国債利回りが上昇 した。前日は地政学リスクが高まるなか仏大統領選挙を巡る懸念などが意識され、利回り は5カ月ぶり低水準を付けていた。 終盤の取引で10年債利回りは2.21%近辺で推移。前日の取引では 2.165%まで低下していた。 BMOキャピタル・マーケッツの米金利戦略部門責任者、イアン・リンゲン氏は「市 場の次の動きがこれまでの価格上昇の反転になるのか継続になるのか見極めようとしてい る」と指摘。クレディ・アグリコルの米債トレーディング部門責任者、ダン・ムルホーラ ンド氏は「市場が買われ過ぎた状態にあることを踏まえると、この日はやや落ち着きを取 り戻した格好だ」としている。 今週は主だった米経済指標の発表がないため、市場の注目は週末の仏大統領選の第1 回投票や北朝鮮情勢ほか、トランプ米政権の税制・財政改革の実施時期を巡る新たな動き に集まっている。 軟調な米経済指標を受け米連邦準備理事会(FRB)が年内はあと2回利上げを実施 するとの観測が後退したことを受け、国債価格はここ数週間ほどは上昇していた。 ボストン地区連銀のローゼングレン総裁はこの日、FRBは近く保有債券の縮小に着 手する必要があるが、FRBが示している利上げ計画に影響が及ばないよう段階的に行う 必要があるとの考えを表明。 FRBがこの日に公表した地区連銀経済報告(ベージュ・ブック)では、2月中旬か ら3月末にかけて米経済は控えめから緩やかなペースで拡大したとの認識が示された。ま た労働者の確保や維持が困難になっているにもかかわらず、インフレ圧力はなお抑制され ていると指摘した。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 31.50 (-0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 25.25 (-0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 10.75 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread -4.75 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -43.50 (-0.50) (い)