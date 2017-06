米金融・債券市場＝利回り上昇、好調なＣＢ消費者信頼感指数受け

[ニューヨーク 28日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘 16時37分 99*16.00 3.0254% 柄) 前営業日終 100*12.50 2.9800% 値 10年債(指標銘柄 16時33分 98*16.50 2.4196% ) 前営業日終 98*29.00 2.3750% 値 5年債(指標銘柄 16時32分 99*18.75 1.9636% ) 前営業日終 99*26.25 1.9130% 値 2年債(指標銘柄 16時37分 99*28.75 1.3016% ) 前営業日終 99*30.88 1.2670% 値 清算値 前日終値 コード Tボンド先物6月 150*25.00 151*15.00 限 Tノート先物6月 124*11.50 124*21.50 限 米金融・債券市場では、朝方発表された米消費者信頼感指数が約16年ぶりの高水準 となったことで米株価が上昇したことを反映し、薄商いのなか国債利回りが上昇した。 米コンファレンス・ボード(CB)が発表した3月の米消費者信頼感指数は125 .6と、2月の116.1から上昇し、2000年12月以来の高水準を記録。DRWト レーディングの市場ストラテジスト、ルー・ブライエン氏は、消費者信頼感指数が好調だ ったことに加え米株価が上昇したことが米国債利回りの上昇につながったとしている。 ただ今回のCB消費者信頼感統計の調査は、先週共和党が医療保険制度改革(オバマ ケア)代替法案の撤回に追い込まれる前に実施。オバマケア代替法案の撤回を受け、市場 ではトランプ政権が税制改革などの景気刺激策をどのように実施していくのか懸念が出て いる。 この日実施の340億ドルの5年債入札は、ファンドマネジャーや外国中銀を含む間 接入札者の落札比率が68.88%と昨年12月以来の高水準となったことで全般的に好 調。国債利回り上昇につながった。 終盤の取引で10年債利回りは2.416%と、前日終盤の2.375 %から上昇。 30年債利回りは3.017%と、2.98%から上昇。2年債US2YT= RR利回りも1.301%と、1.267%から上昇している。 こうしたなか長短金利差は縮小し、10年債と2年債の利回り格差は 111ベーシスポイント(bp)と、昨年11月の米大統領選挙以来の水準に縮小した。 イールドカーブのフラット化は往々にして景気後退(リセッション)に先立ち見られ る。前出のDRWのブライエン氏は、「トランプ政権をめぐる先行き不透明感は高過ぎる 」とし、イールドカーブのフラット化は今後も続くとの見方を示した。 <ドル・スワップ・スプレッド> Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 33.00 -1.00 U.S. 3-year dollar swap spread 27.25 0.25 U.S. 5-year dollar swap spread 10.75 0.25 U.S. 10-year dollar swap spread -2.75 0.50 U.S. 30-year dollar swap spread -38.25 0.75