米金融・債券市場＝利回り上昇、来週のＦＯＭＣに注目

[ニューヨーク 8日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄) 16時35分 102*31.50 2.8510% 前営業日終値 103*09.00 2.8370% 10年債(指標銘柄) 16時33分 101*20.00 2.1920% 前営業日終値 101*23.50 2.1800% 5年債(指標銘柄) 16時27分 99*31.50 1.7533% 前営業日終値 100*01.00 1.7430% 2年債(指標銘柄) 15時59分 99*27.50 1.3223% 前営業日終値 99*28.00 1.3140% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物9月限 154*07.00 154*16.00 Tノート先物9月限 126*14.50 126*17.00 米金融・債券市場では国債利回りが上昇した。この日はコミー米連邦捜査局(FBI )前長官が上院公聴会で証言したがトランプ政権とロシアとの癒着を巡る疑惑について新 たな情報は提供せず、市場の注目は来週予想されている米連邦準備理事会(FRB)の利 上げに集まっている。 コミー前長官は証言で、トランプ大統領に突如解任されたことについて大統領選時の トランプ陣営とロシアとの癒着を巡る疑惑に関する司法省の捜査阻害が目的だったと非難 。だたトランプ陣営とロシアとの癒着を巡る疑惑について新たな情報は公表しなかった。 ジェフェリーズの短期金融市場エコノミスト、トム・シモンズ氏は「高官による違法 行為の証拠は出てこなかったため、市場では警戒感が低下している」と指摘。シーポート ・グローバル・ホールディングスのマネジング・ディレクター、トム・ディ・ガロマ氏は 、予想される来週の利上げが市場のより大きな動意となっていると述べた。 金利先物相場は13─14日の連邦公開市場委員会(FOMC)で予想通りに利上げ が決定される確率は100%であることを示す水準にある。 この日は欧州中央銀行(ECB)が予想通り金融緩和策の維持を決定。ECBの決定 、およびドラギECB総裁の発言を受け、朝方の取引で米国債利回りが低下する場面もあ った。 終盤の取引で10年債利回りは2.193%と、前日終盤の2.180 %から上昇。30年債利回りは2.852%と、2.837%から上昇した 。 <ドル・スワップ・スプレッド> Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 20.75 0.00 U.S. 3-year dollar swap spread 19.25 0.25 U.S. 5-year dollar swap spread 8.50 0.50 U.S. 10-year dollar swap spread -4.25 0.25 U.S. 30-year dollar swap spread -42.75 0.50 (い)