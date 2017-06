米金融・債券市場＝利回り上昇、米ＧＤＰ確報値受け

[ニューヨーク 30日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘 16時31分 99*10.00 3.0351% 柄) 前営業日終 100*04.00 2.9940% 値 10年債(指標銘柄 16時30分 98*15.50 2.4233% ) 前営業日終 98*25.50 2.3870% 値 5年債(指標銘柄 16時31分 99*17.50 1.9706% ) 前営業日終 99*22.75 1.9360% 値 2年債(指標銘柄 16時30分 99*29.50 1.2897% ) 前営業日終 99*30.25 1.2780% 値 清算値 前日終値 コード Tボンド先物6 150*17.00 151*07.00 月限 Tノート先物6 124*11.00 124*18.50 月限 米金融・債券市場では国債利回りが上昇した。第4・四半期米国内総生産(GDP) 確報値で、経済が安定的に成長しているものの前四半期ほど好調ではないと確認されたこ とが背景。 商務省が発表した第4・四半期のGDP確報値は年率換算で前期比2.1%増と、改 定値の1.9%増から上方改定され、市場予想の2.0%増を上回った。ただ、第3・四 半期の3.5%増には及ばなかった。 フランクリン・テンプルトンの最高投資責任者、クリス・モルンフィー氏は「米経済 成長、および米経済のファンダメンタルズに前向きな見方を持っているが、成長率が3% に急伸することはないと見ている」と述べた。 終盤の取引で10年債利回りは2.419%と、前日終盤の2.387 %から上昇。30年債利回りは3.031%。前日終盤は2.994%だっ た。 <ドル・スワップ・スプレッド> Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 35.25 1.75 U.S. 3-year dollar swap spread 29.75 1.75 U.S. 5-year dollar swap spread 11.50 0.50 U.S. 10-year dollar swap spread -1.00 1.00 U.S. 30-year dollar swap spread -37.00 1.00