米金融・債券市場＝利回り上昇、ＦＯＭＣ後の買いは行き過ぎとの見方

[ニューヨーク 16日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘 15時48分 97*09.50 3.1399% 柄) 前営業日終 98*00.50 3.1020% 値 10年債(指標銘柄 15時40分 97*17.50 2.5311% ) 前営業日終 97*25.00 2.5040% 値 5年債(指標銘柄 15時40分 99*06.75 2.0432% ) 前営業日終 99*10.75 2.0160% 値 2年債(指標銘柄 15時12分 99*19.25 1.3322% ) 前営業日終 99*20.25 1.3160% 値 清算値 前日終値 コード Tボンド先物6月 147*28.00 148*09.00 限 Tノート先物6月 123*19.00 123*23.50 限 米金融・債券市場では国債利回りが上昇。米連邦準備理事会(FRB)が前日に年内 の利上げペース加速を示唆しなかったことを受け、利回りは急低下していたものの、一夜 明けた16日にはこうした動きが行き過ぎだったとの見方が広がり、利回りは約1週間ぶ りの低水準から上げに転じた。 FRBは15日まで開催した米連邦公開市場委員会(FOMC)で、過去3カ月で2 回目の利上げに踏み切った。追加利上げについては「緩やか」になるとし、FRB当局者 の政策金利見通しは年内さらに2回の利上げ、2018年は3回で据え置かれた。 ロイターが前日まとめたエコノミスト調査でも、年内はあと2回、18年は3回の利 上げが実施されるとの見方が大勢となっている。 ウィリアムズ・キャピタル・グループの債券セールス・取引主任のデイビッド・コア ード氏は「米債は前日、幾分買われ過ぎた感がある」とし、「一部で利益を確定させる動 きが出た可能性がある」と語った。 終盤の取引で、指標10年債は5/32安、利回りは2.524%。一 時2.538%まで上昇した。オーバーナイト取引では前日の流れを受け継ぎ、利回りは 2.486%をつける場面もあった。 30年債は19/32安、利回りは3.134%。一時3.156%を つけた。 2年債は小幅下落し、利回りは1.324%。 15日投開票されたオランダ下院選挙でルッテ首相率いる与党の中道右派、自由民主 党(VVD)が第1党を維持し、ナショナリズム拡大の懸念が和らいだことも、利回り上 昇への追い風となった。 <ドル・スワップ・スプレッド> Last (bps) Net Change ( bps) U.S. 2-year dollar swap spread 32.5 -2 U.S. 3-year dollar swap spread 24.5 -1.75 U.S. 5-year dollar swap spread 9.75 -1 U.S. 10-year dollar swap spread -4 -1 U.S. 30-year dollar swap spread -39.5 -0.5