米金融・債券市場＝利回り上昇、ＮＹ連銀総裁発言で利上げ観測高まる

[ニューヨーク 7日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘 17時05分 99*26.00 3.0094% 柄) 前営業日終 100*07.50 2.9880% 値 10年債(指標銘柄 17時05分 98*27.00 2.3822% ) 前営業日終 99*06.00 2.3430% 値 5年債(指標銘柄 17時05分 99*25.25 1.9196% ) 前営業日終 100*01.75 1.8630% 値 2年債(指標銘柄 17時02分 99*29.50 1.2902% ) 前営業日終 100*00.25 1.2460% 値 清算値 前日終値 コード Tボンド先物6月限 151*16.00 151*23.00 Tノート先物6月限 124*26.00 125*04.00 米金融・債券市場では、当初低下していた米国債利回りが上昇に転じた。米ニューヨ ーク連銀のダドリー総裁の発言を受けて、利上げ観測が高まった。 予想を下回る伸びとなった3月の米雇用統計を受けて10年債利回りは昨年11月1 8日以来の水準となる2.269%まで下がったが、終盤の取引では前日比約4ベーシス ポイント(bp)上昇の2.380%。 3月の雇用統計は非農業部門雇用者数が9万8000人増と、昨年5月以来の低い伸 びとなり、予想の18万人増も大幅に下回った。 その後、ダドリー総裁は、4兆5000億ドルに膨らんだバランスシートを縮小する 際には利上げを避けるだろうとし、利上げ計画を単に「小休止」する可能性があると述べ た。 総裁は先週、年内にもバランスシートの縮小に着手することが可能との認識を表明。 大方の予想よりは早い時期に開始するとの見方を示すとともに、「FRBがバランスシー トの正常化に着手することを決定した場合、同時に短期金利の引き上げの小休止も決定す る可能性がある」としていた。 投資家は先の発言について、FRBがバランスシートを縮小するため利上げをかなり 先送りすると解釈したが、この日の発言では利上げの停止期間はそこまで長くないことを 示唆した、とアナリストは話している。 クレディ・スイスのグローバル金利戦略部門責任者、プラビーン・コラパティ氏は「 FRBが償還資金の再投資をそこまで積極的に縮小しないなら、利上げを長期間停止する 必要はない」と述べる。 ダドリー総裁の発言を受け、利回りは総じてこの日の高水準をつけ、2・3年債利回 りはそれぞれ1.29、1.51%に上昇した。 雇用統計発表後は、2年債は約5週間ぶりの水準となる1.198%、3年債は昨年 12月9日以来の水準となる1.387%まで低下していた。 30年債利回りは1月半ば以来の低水準となる2.939%をつけた後 、3.009%まで上昇。5年債利回りは昨年11月30日以来の低水準となる1.78 4%に下がった後、1.921%をつけた。 ただ、米国によるシリアへの巡航ミサイル発射を受けた逃避買いが、利回り抑制要因 となったとTD証券のグローバル金利戦略部門責任者、プリヤ・ミスラ氏は指摘している 。 週間では年限2─3年物の国債利回りが小幅上昇、5─30年物が小幅低下となる見 通し。 <ドル・スワップ・スプレッド> OLLAR SWAP SPREADS Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 32.75 -1.00 U.S. 3-year dollar swap spread 27.75 -1.75 U.S. 5-year dollar swap spread 10.50 -0.75 U.S. 10-year dollar swap spread -2.75 -0.25 U.S. 30-year dollar swap spread -39.75 -0.25