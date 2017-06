米金融・債券市場＝利回り下げ渋り、ＦＲＢのタカ派的見通しに懐疑的な見方

[ニューヨーク 14日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄) 16時42分 104*21.50 2.7692% 前営業日終値 102*24.50 2.8620% 10年債(指標銘柄) 16時40分 102*06.50 2.1273% 前営業日終値 101*15.50 2.2070% 5年債(指標銘柄) 16時34分 100*05.00 1.7169% 前営業日終値 99*27.50 1.7800% 2年債(指標銘柄) 16時28分 99*26.75 1.3351% 前営業日終値 99*25.00 1.3630% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物9月限 155*20.00 154*01.00 Tノート先物9月限 126*29.50 126*12.00 米金融・債券市場では、国債利回りが下げ渋り。米連邦準備理事会(FRB)はこの 日までに開催した連邦公開市場委員会(FOMC)で利上げを決定し、年内にバランスシ ートの縮小に着手する方針を表明した。 また、FRB当局者による金利見通しでは中央値で年内あと1回の利上げが見込まれ 、前回から変更はなかった。 FOMC声明でタカ派なトーンが示されたことを受け、利回りは一時の水準から上昇 。2・10年債利回り格差は78.58ベーシスポイント(bp)に縮小し、昨年9月9 日以来の低水準となった。 朝方発表された5月の米消費者物価指数(CPI)や小売売上高が予想を下回り、下 期の利上げ観測が後退したことを受け、長中期債利回りは昨年11月以来の低水準に沈ん だ。 その後FRBが最近のインフレ鈍化は一時的との見解を示したものの、利回りは同水 準近辺にとどまった。 また、軟調な指標を踏まえFRBのタカ派的な見通しを巡り懐疑的な見方が広がる中 、短期債利回りも低下した。 バンク・オブ・アメリカ・メリルリンチの米短期金利戦略主任、マーク・カバナ氏は 「市場は基調的な指標に留意し、FRBが計画を遂行できるのか引き続き懐疑的となって いる」と語った。 終盤の取引で指標10年債利回りは2.138%。一時11月10日以 来の低水準となる2.103%をつけていた。 30年債利回りは2.780%。一時は11月9日以来の水準となる2 .765%に低下していた。 2、3年債利回りはそれぞれ1.343%、1.476%をつけ、前日終盤から低下 。両債利回りは一時8日ぶり低水準をつける場面もあった。 ソシエテ・ジェネラルの米金利戦略主任、スバドゥラ・ラジャッパ氏はFOMCの「 声明の大半および経済見通しは幾分タカ派的だった」としつつも、「すべてはインフレ動 向に左右されるというのが注目点だろう」と語った。 <ドル・スワップ・スプレッド> Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 18.00 -1.75 U.S. 3-year dollar swap spread 16.50 -1.25 U.S. 5-year dollar swap spread 8.25 -0.50 U.S. 10-year dollar swap spread -2.25 0.50 U.S. 30-year dollar swap spread -37.25 2.75 (い)