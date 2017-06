米金融・債券市場＝利回り低下、住宅関連指標軟調で年内あと2回の利上げ観測後退

[ニューヨーク 31日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄) 16時26分 102*23.00 2.8641% 前営業日終値 102*10.00 2.8840% 10年債(指標銘柄) 16時26分 101*16.50 2.2045% 前営業日終値 101*13.50 2.2150% 5年債(指標銘柄) 16時23分 99*31.75 1.7516% 前営業日終値 99*30.50 1.7600% 2年債(指標銘柄) 16時20分 99*30.00 1.2818% 前営業日終値 99*29.75 1.2860% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物6月限 155*04.00 154*19.00 Tノート先物6月限 126*18.00 126*14.00 米金融・債券市場では国債利回りが低下した。月末特有の買いが入ったことに加え、 軟調な住宅関連指標を受け年内はあと2回の利上げが実施されるとの観測が後退したこと を背景に、30年債利回りは約5週間ぶり、10年債利回りは約2週間ぶりの低水準を付 けた。 全米リアルター協会(NAR)が発表した4月の中古住宅販売仮契約指数は前月比1 .3%低下の109.8となった。低下は2カ月連続で、予想の0.5%上昇に反して低 下した。 これを受け、30年債利回りは一時2.856%と、4月20日以来の 水準に低下。10年債利回りは2.196%と、13日ぶりの低水準を付け た。 短期債利回りも低下し、3年債利回りは1.427%を付けたほか、2年 債利回りは1.278%と、8日ぶりの低水準を付けた。 DRWトレーディングの市場ストラテジスト、ルー・ブライエン氏は「明らかに国債 (買い)が勢いづいた」としている。 連邦準備理事会(FRB)は3月に利上げした際、年内はあと2回の利上げが実施さ れる可能性があることを示唆。市場では次回6月13─14日の会合で利上げが決定され るとの見方が大勢となっているが、この日の中古住宅販売仮契約指数を受け、6月に続く 利上げが年内に実施されるか疑問符が付いた。 エバーコアISIの債券ストラテジスト、スタン・シップリー氏は、「経済が絶好調 というわけでもなく、インフレ関連指標も軟調となるなか、市場では6月以降の大幅な金 融引き締めの可能性は織り込まれていない」とし、今回の中古住宅販売仮契約指数もこう した見方を裏付けるものだったとの考えを示した。 月間ベースでは10年債利回りは約8ベーシスポイント(bp)の低下となる見通し 。30年債利回りは約9bp低下し、2カ月連続の低下となるもよう。3年債利回りは約 2bp低下となる見通し。一方、2年債利回りは約1bp上昇し、8カ月連続での上昇と なると見られる。 <ドル・スワップ・スプレッド> Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 23.25 0.75 U.S. 3-year dollar swap spread 20.75 0.25 U.S. 5-year dollar swap spread 7.50 0.00 U.S. 10-year dollar swap spread -6.00 0.25 U.S. 30-year dollar swap spread -44.25 0.25 (い)